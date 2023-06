Junto a vecinos y vecinas de Tigre centro, Julio Zamora inauguró la Plaza Intendente José Antonio Recio

El jefe comunal encabezó el acto de presentación del espacio público N° 85 renovado por el Municipio, que lleva el nombre del ex intendente del período 1963 – 1966. La puesta en valor cuenta con juegos infantiles, sectores aeróbicos, iluminación y parquización.

En un acto junto a vecinos y vecinas, el intendente Julio Zamora, acompañado por la concejala Gisela Zamora, inauguró la Plaza Intendente José Antonio Recio que cuenta con juegos infantiles, sectores aeróbicos, iluminación y parquización. Se trata del espacio público N° 85 renovado por el Municipio, ubicado en Avenida Ricardo Ubieto y 25 de Mayo de la localidad de Tigre centro.

“Fue un acto muy emotivo que tiene que ver con un homenaje a Recio, un ex intendente de Tigre, dirigente radical con historia en nuestra comunidad y que fue desplazado por la dictadura militar en la época del presidente Illia. Estos juegos son para el disfrute de los vecinos y vecinas, para que encuentren un lugar donde se diviertan sus hijos. Para nosotros el espacio público es importante como un motor de cohesión e integración comunitaria”, expresó el jefe comunal.

El evento comenzó con un show del mago Reymon para el entretenimiento de los vecinos y vecinas. El jefe comunal brindó un discurso junto al hijo del ex intendente, José Antonio Recio. Luego, se realizó el tradicional corte de cinta, dando por inaugurada la plaza. A continuación, se descubrió una placa conmemorativa de la plaza. Para finalizar el acto, se plantó un Lapacho como símbolo del crecimiento de la ciudad. Además, el espacio público cuenta con un banco turquesa para concientizar sobre las infancias libres y cuidadas, un banco rojo dedicado a las víctimas de femicidios y violencia de género, y un banco rosa referido a la lucha contra el cáncer de mama.

José Recio, el hijo del ex intendente homenajeado, sostuvo: “Valoro mucho el gesto del intendente Julio Zamora porque mi padre se lo merece, fue un hombre de vocación política y de servicio, que se hizo de abajo y luchó por Tigre muchos años desde el radicalismo. Me voy con la sensación de que otra Argentina es posible, hay tanto enfrentamiento y grieta, esto sirve para tender puentes que nos acerquen. Zamora tiene una personalidad que une oposiciones, facilita eso”.

El espacio público lleva el nombre del ex intendente municipal, José Antonio Recio, quien ocupó el cargo en el periodo de 1963 – 1966. En el acto, José Recio recordó que su padre llevó adelante la pavimentación de la ruta 27, que era intransitable por el polvo, y gracias al Gobierno del Presidente Arturo Illia, construyó la primera escuela secundaria del distrito, que más tarde sería la Escuela Marco Sastre. Durante su carrera política fue concejal de Tigre, senador provincial y diputado nacional, aunque no pudo concluir ningún mandato por diferentes golpes de Estado.

Marcelo, vecino de la localidad, dijo: “La plaza está bárbara y la verdad lo hicieron rapidísimo. Tigre está lleno de estos espacios y tenemos para elegir. Estoy muy contento”.

Por otro lado, Carola, vecina que vive cerca de la plaza, mencionó: “Nos encantan las plazas, son super buenas y esta tiene una propuesta diferente. Vine con mis hijas y una amiga, y les gusta mucho esta estructura con colores, que llaman mucho la atención, así que están muy contentas”.

A la fecha, se renovaron plazas y sendas aeróbicas en las localidades de El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Rincón de Milberg, Dique Luján, Villa La Ñata, Ricardo Rojas y Troncos del Talar.





Editor: Claudio Omar Antunovich