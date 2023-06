Breves noticias de José C. Paz

Síntesis de información local

(*) Jornada por el ‘Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez’

Se realizó en José C. Paz la jornada por el ‘Día Mundial de toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez’ que encabezó el intendente Mario Ishii y fue organizada por la Dirección General de la Tercera Edad.

Participaron de dicha jornada 2000 vecinos, en la que el Intendente destacó: “Gracias por este esfuerzo de estar hoy acá, ustedes me van a entender mejor que nadie porque habitaron José C. Paz desde el inicio. Hace 60 años que conozco y quiero a nuestro distrito y por eso les puedo decir con orgullo que José C. paz no es lo mismo que antes: Tenemos hospitales y Universidades, todo realizado con recursos y mano de obra municipal. Desde el municipio siempre vamos a estar para lo que ustedes necesiten”.

Al respecto de la infraestructura educativa, el intendente Ishii le pidió a los vecinos que: “Manden a los pibes a estudiar, tenemos 53.000 estudiando en la universidad y en 2026 quiero llegar a los 100.000. José C Paz va a estar repleto de profesionales”.

(*) Avanza la construcción de la Facultad de ciencias, tecnología, innovación, robótica e ingeniería

Avanza la obra de la futura Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación y Robótica de José C. Paz. Se construye con fondos municipales y empleados de la Constructora Municipal. Se prevé la finalización de la misma el corriente año.

“La Facultad se ubica en la calle Marchena y Santa María, y se suma a la amplia red de Instituciones educativas que le brindan las mejores carreras del futuro a los vecinos paceños”, aseguran desde el municipio.

(*) Pavimentación de asfalto para la calle Carlos Vega y Angel Gallardo

A través de la Secretaría de obras y servicios se están ejecutando trabajos de pavimentación asfáltica en la calle Carlos Vega y también en Angel Gallardo. “Estas obras mejorarán el tránsito vehicular y peatonal de la zona”, sostienen fuentes municipales.

(*) Nuevas luces led para las calles de José C. Paz

Mediante la Dirección de Electromecánica e Iluminación se realizaron la instalación de nuevas luminarias LED en las calles del distrito, en este caso, en la calle Juan B. de Lasalle de José C. Paz.

“Este plan integral de mejoras en iluminación de calles tiene como objetivo ampliar la luminosidad, reforzar la seguridad y promover el ahorro de recursos energéticos”, afirman desde el Municipio.

(*) Entrega de notebooks para los estudiantes de José C. Paz

Tuvo lugar la primera entrega de notebooks para los alumnos de las escuelas secundarias paceñas, que se realiza entre el Municipio y el Gobierno Provincial.

Dicha entrega fue encabezada por Roque Caggiano, presidente del HCD, en representación del intendente Mario Ishii, se trató de la primera etapa con 529 notebooks que llegarán a 3000 al finalizar el corriente año, correspondiente al programa Conectar Igualdad Bonaerense.

(*) Capacitación de RCP en las escuelas paceñas

Cumpliendo con la Ley Nacional 26835 de Promoción y Capacitación de las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básica y Primeros Auxilios, la Secretaría de Educación Ciencia Tecnología de José C Paz, con los responsables del área de Recreación y Turismo, brindaron una capacitación en RCP y Primeros Auxilios para los alumnos de la Escuela Secundaria N° 28 del Barrio Concejal Alfonso.

“Es esencial saber realizar la técnica de RCP para aumentar la posibilidad de sobrevida de la persona hasta el arribo de una ambulancia”, sostienen desde el Municipio.

