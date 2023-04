San Fernando reconoció a Mateo Retegui como Personalidad Destacada

El jugador del Club Atlético Tigre fue nombrado “Personalidad Destacada” en el Concejo Deliberante, por ser el máximo goleador de la Liga Profesional de Fútbol Argentino y sus logros deportivos que trascienden en el mundo.

Por iniciativa del Intendente Juan Andreotti y apoyado por todos los bloques del HCD, se nombró al jugador del Club Atlético Tigre y de la Selección Italiana de Fútbol, Mateo Retegui, como Personalidad Destacada de San Fernando por hacer conocido en el mundo al distrito y al Club.

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Fue una sesión emocionante por lo que significó para Mateo y para la familia Retegui, y para todos los sanfernandinos a los que nos gusta el deporte. Esta iniciativa fue pensada entre el Intendente Juan Andreotti y los concejales del Frente de Todos, básicamente por la repercusión que tuvo Mateo Retegui en todo este tiempo, el año pasado y ahora en la selección italiana de fútbol que tiene 4 estrellas, y la posibilidad de ser el 9 de esa escuadra, lo que tuvo una importante repercusión para los sanfernandinos”.

“Eso significó que lo eligiéramos como Personalidad Destacada, mención que le hicimos y quedará para siempre, porque nos sentimos orgullosos que por él nombren a San Fernando y al Club Atlético Tigre en todo el mundo. Por eso hoy Mateo Retegui fue nombrado Personalidad Destacada por votación unánime de todo el cuerpo del Concejo Deliberante, y esto a los sanfernandinos nos pone muy contentos”, finalizó Aparicio.

Y Mateo Retegui, el homenajeado, agregó: “Muy contento y agradecido a todo el Municipio de San Fernando por este reconocimiento, y que me acompañe toda mi familia, porque somos todos de la zona. Les mando un saludo a todos los vecinos y a todos los hinchas de Tigre que me dieron una linda bienvenida desde que llegué al club, y al dia de hoy me demuestran su cariño; me hacen muy feliz”.

