Esto pasó en Tigre en los últimos días

El Municipio llevó adelante el programa ‘Tigre con Vos’, en Dique Luján. Julio Zamora participó de la presentación del libro ‘El amor nunca pide permiso’ del vecino Hernán Blanco. Las familias de Don Torcuato vivieron una fiesta con el ciclo ‘Domingos de Peña’. Acerca de la ampliación del Jardín de Infantes N° 935. En Ricardo Rojas, Julio Zamora agasajó a mujeres por el trabajo dedicado a su comunidad. Además, el intendente participó de la apertura de la Liga de Baby Fútbol Infantil 2023.

(*) El Municipio llevó adelante el programa ‘Tigre con Vos’ en Dique Luján

En la Plaza Rialto de la localidad de Dique Luján, el Municipio desplegó el programa itinerante ‘Tigre con Vos’ para que la comunidad pueda despejar inquietudes y acceder a servicios que ofrecen las diferentes áreas. Durante la jornada, el intendente Julio Zamora acompañado de la concejala Gisela Zamora recorrió los puestos y dialogó con los vecinos y vecinas.

“Estamos en estas lindas jornadas que llevan al Municipio a cada rincón de Tigre. En este caso, en una plaza que hicimos hace muy poco, brindándole a este barrio un lugar de encuentro, con juegos nuevos, de las mismas características que en los otros puntos del distrito. Estoy muy feliz de poder venir a charlar con los vecinos, escuchar sus preocupaciones y brindar estos servicios”, sostuvo el jefe comunal.

La actividad se llevó adelante desde la mañana hasta la tarde para que la comunidad pueda despejar inquietudes y realizar trámites en los puestos de las siguientes áreas y servicios: adultos mayores; Alerta Tigre; comunidades migrantes; asesoramiento de los programas de Mejoras habitacionales y Mi pieza; control de salud en adultos sanos y prácticas preventivas; control de salud para niños mayores de 5 años con firma de libretas de ANSES; Tarjeta +Vida, Test rápido VIH/ Sífilis/ Hepatitis, Vacunación de calendario y Covid; entrega de turnos para mamografías a realizarse en HDI, hospital materno infantil, métodos anticonceptivos, Implantes subdérmicos, PAP, Programa Celiaquía; Museo de Arte Tigre (MAT) con sus actividades artísticas, difusión del patrimonio y muestras.

También, los vecinos y vecinas se informaron sobre: Tarjeta Soy Tigre; programa Reciclá; Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC); Cultura; Deportes; Discapacidad; Diversidad; Educación; Turismo; Género; Infancia; Juventud y el programa Progresar; regularización dominial; Medioambiente con la entrega de semillas nativas; Empleo con el programa TIF; y Trabajo social con la iniciativa ayuda directa.

El programa Tigre con Vos recorre los diferentes barrios del distrito. La siguiente edición se realizará el sábado 6 de mayo en la Plaza Néstor Kirchner del barrio Las Tunas de la localidad de General Pacheco.

(*) Julio Zamora participó de la presentación del libro ‘El amor nunca pide permiso’ del vecino Hernán Blanco

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la concejala Gisela Zamora participaron de la presentación del libro ‘El amor nunca pide permiso’ del escritor y profesor de literatura de los talleres del Municipio, Hernán Blanco. En el evento realizado en la Asociación Mutualista y de Fomento de Don Torcuato, estuvieron presentes artistas locales, vecinos y vecinas.

“Acompañamos la presentación del tercer libro de un vecino de Tigre. Es importante la posibilidad de tener escritores que nos puedan aportar a la cultura de nuestra comunidad. Los artistas locales son uno de los motivos principales por el que hacemos infraestructura en materia cultural”, sostuvo el jefe comunal.

En el evento, el escritor presentó el libro junto a los ilustradores de la portada y del interior. Durante la charla, los artistas contaron el recorrido hasta llegar a la culminación de la obra. Además, el intendente brindó unas palabras dedicadas al autor y destacó la importancia de la cultura para la comunidad.

Hernán Blanco con el apoyo del Municipio publicó en 2020 su primera obra, “Las mariposas y el tiempo” que es leída en escuelas del distrito para trabajar Educación Sexual Integral (ESI). También, realizó el libro ‘La trampa de los colores’. Sus escritos son antologías de cuentos que tratan temáticas como el amor, la muerte, la amistad, la violencia de género, la identidad de género, el fútbol, entre otras.

(*) Nueva fecha del festival “Domingos de Peña” en la Plaza Aviadores de Malvinas de Don Torcuato.

El Municipio llevó adelante una nueva fecha del festival “Domingos de Peña” en la Plaza Aviadores de Malvinas de Don Torcuato. Con la presencia del intendente Julio Zamora, decenas de familias disfrutaron de una tarde a puro entretenimiento y diversión con shows de música en vivo, agrupaciones de baile, talleres artísticos y la feria Origen Tigre.

“Vivimos una verdadera fiesta con las y los vecinos de Don Torcuato, quienes me manifestaron la gratitud por la vuelta del folclore a las plazas. Vamos a receptar esta propuesta y llevarla a más espacios públicos del distrito para que todas y todos puedan disfrutar. Este es el Tigre que queremos; personas que se encuentren y puedan sonreír alrededor de la cultura local y nacional”, expresó el jefe comunal.

La actividad se llevó a cabo en la plaza ubicada sobre Chacabuco, entre Sargento Cabral y Tacuarí. Comenzó por la tarde y se extendió hasta las primeras horas de la noche en un clima de alegría, con la presentación de las agrupaciones locales: Dipi Carabajal, Ariel Romano, Jorge Aspiroz, Gerónimo Ferreiro, Soltando Coplas y el Ballet Folclórico “Picardi Criolla”. Además, los presentes pudieron disfrutar de la feria municipal Origen Tigre que ofreció una gran variedad de productos.

En el transcurso de la actividad, además, los vecinos pudieron recibir asesoramiento e instalarse la aplicación Alerta Tigre Global en sus teléfonos celulares. También hubo stands de los talleres municipales de maquillaje artístico y tejido totora; de ajedrez, lectura y atracciones deportivas para niños y niñas.

Para más información sobre las siguientes fechas de “Domingos de Peña”, consultar las redes sociales del área de cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.

(*) Acerca de la ampliación del Jardín de Infantes N° 935

El intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó la ampliación que lleva adelante el Municipio en el Jardín de Infantes N° 935 Hebe San Martín de Duprat de la localidad de Troncos del Talar. En el edificio se están realizando dos aulas nuevas con baños incluidos, un depósito para el establecimiento, un gabinete docente, reparaciones en el techo. También se proyectó el espacio para una huerta.

“Este jardín necesitaba ampliarse desde hace ya mucho tiempo. Es una obra que la comunidad educativa esperaba con muchas ansias. Estamos cumpliendo con ese mandato, estamos realizando dos aulas con baños incluidos, como actualmente se realizan los jardines de infantes, baños dentro de las aulas y de alguna manera seguir invirtiendo en infraestructura educativa, en una matrícula que en Tigre cada día crece más, una población que va creciendo y que necesita en todos los estamentos, en jardines de infantes, educación primaria y secundaria, tener mayor infraestructura”, destacó el jefe comunal.

Durante el 2022, el intendente Julio Zamora inauguró la Escuela Secundaria Nº 19 en la localidad de Troncos del Talar y el comedor de la Escuela Primaria N° 32 de Don Torcuato, donde también se trabajó en las aulas. Asimismo, en el 2023 se terminó la ampliación de la Escuela Primaria N°44 de Ricardo Rojas y se avanza en la ampliación Escuela Técnica N°2 de Ricardo Rojas y la construcción de los nuevos edificios de Escuela Primaria N° 23 de Don Torcuato y Escuela Primaria N 47° de Benavídez.

(*) En Ricardo Rojas, Julio Zamora agasajó a mujeres por el trabajo dedicado a su comunidad

En la Sociedad de Fomento de Ricardo Rojas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a la concejala Gisela Zamora reconocieron el trabajo que realizan las mujeres dedicado a su comunidad. Durante la reunión, el jefe comunal mencionó las diferentes obras que se llevan adelante en la localidad y destacó la importancia de que el Municipio se encuentre cerca de las instituciones y los vecinos, con el objetivo de escuchar sus necesidades para generar políticas públicas que transformen al distrito.

“Estamos junto a mujeres de esta localidad tan querida por todos nosotros. Venimos a plantearles a las vecinas las propuestas que tenemos para el futuro, como la intervención del parque del Castillo para hacer un espacio público mucho más amplio y la posibilidad de que próximamente tengamos un microestadio como el de Benavídez y Don Torcuato”, afirmó el jefe comunal.

Luego, agregó: “Les contamos que hay un hecho fundamental, que es un parteaguas en la comunidad de Tigre, que tiene que ver con quienes estamos a favor de la construcción del hospital público de alta complejidad y quiénes no. Nosotros hemos dado muestra en estos últimos años en materia de salud, pudimos hacer un sistema sólido con el Hospital Materno Infantil, que atiende muchas problemáticas que antes no podían tratarse en el distrito. Hay que estar cerca, escuchar y no tener soberbia. Cuando un vecino viene enojado planteando algunos temas, tenemos que ser humildes y tener la sabiduría de convertir en realidades los anhelos, transformarlos en políticas públicas”.

Participaron del evento más de 200 mujeres que pudieron intercambiar ideas con el intendente sobre las problemáticas que atraviesan a la comunidad de Ricardo Rojas. Durante el encuentro, el jefe comunal mencionó las obras que se realizan en la localidad como la ampliación y remodelación de la Escuela Primaria N° 44, la renovación integral de la Escuela Técnica N° 2 y la creación del espacio público El Castillo. También, nombró el proyecto de la pista de atletismo en el Polideportivo Sarmiento, la construcción de 2 microestadios en Don Torcuato y Benavídez, la realización de 2 teatros en El Talar y Don Torcuato, las obras de asfalto, la instalación de luces led, entre otras labores. Además, los y las presentes disfrutaron de la banda de cumbia local MCCombo y de sorteos.

(*) Julio Zamora participó de la apertura de la Liga de Baby Fútbol Infantil 2023

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la concejala Gisela Zamora acompañaron la apertura de la Liga de Baby Fútbol Infantil 2023 en el Polideportivo Zabala de la localidad de Benavídez. La propuesta busca fortalecer el trabajo de los 17 clubes de barrio que participan del certamen e integrar a través del deporte a más de 2500 niños.

“Es una alegría estar con los chicos e iniciar la liga de Baby Fútbol donde participan muchos clubes, con más de 2500 inscritos. Estamos en una fiesta, con la posibilidad de reunir a niños y jóvenes alrededor de los polideportivos, contribuyendo a la formación y al desarrollo social de cada uno. Hay un trabajo importante de los profesores de los polis, de las instituciones de barrio que participan y de los papás que nos brindan la confianza para que hagamos este campeonato. Es un trabajo en conjunto con la comunidad que nos sirve para seguir avanzando y mirar hacia el futuro de la mejor manera posible”, expresó el jefe comunal.

Y agregó: “Siempre estamos cerca de nuestros vecinos, de las instituciones, atentos y escuchando las demandas de cada comunidad. Acá en Benavídez, vamos a tener un microestadio, estamos construyendo una escuela y va a haber muchas obras que van a ser transformadoras”.

Editor: Claudio Omar Antunovich