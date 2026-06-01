Aumentaron un 17% las castraciones de perros y gatos

A través de jornadas de atención y puestos rotativos distribuidos en distintos puntos del distrito, se registró un crecimiento en el servicio de castración y vacunación que ofrece el municipio.

En lo que va del año, el servicio de Zoonosis del municipio de San Isidro aumentó un 17% las castraciones respecto a 2025, como resultado del fortalecimiento del servicio y una mayor demanda por parte de los vecinos. A su vez, las vacunaciones aumentaron un 15% respecto a lo realizado en 2025. El servicio se acerca a los barrios y facilita el acceso, permitiendo que cada vez más vecinos puedan castrar a sus mascotas de forma gratuita.

La castración es una herramienta fundamental para promover el cuidado responsable de animales de compañía: ayuda a prevenir enfermedades, evita la reproducción masiva y contribuye a reducir el abandono y la sobrepoblación. Además, tiene un impacto directo en la salud pública y en la convivencia en la comunidad. A su vez, la vacunación antirrábica es la medida más eficaz para prevenir la rabia, una enfermedad viral mortal.

El servicio es gratuito y funciona mediante turnos previos, que pueden solicitarse a través de tesi.sanisidro.gob.ar. Periódicamente, se informan a través de la web de San Isidro el esquema de días y horarios en los que se realizan

(*) Información sobre puestos de castración y vacunación

Puestos fijos: sede central de Zoonosis (Tres de Febrero 536) y Hospital de Boulogne (Av. Avelino Rolón 1200).

Puestos móviles: consultar en https://www.sanisidro.gob.ar/mascotas.