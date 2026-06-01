Julio Zamora acompañó la presentación del programa de becas “Tigre Educa Secundario”

El intendente encabezó el lanzamiento de la iniciativa del Municipio, que está destinada a estudiantes de escuelas secundarias del distrito y tiene como objetivo acompañar sus trayectorias educativas, fortalecer la permanencia en el sistema escolar y generar un trabajo articulado con las familias y las instituciones.

En el Centro Universitario Tigre (CUT), el intendente Julio Zamora, y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de la presentación del programa de becas “Tigre Educa Secundario”, una nueva propuesta impulsada por el Municipio destinada a acompañar a jóvenes que cursan sus estudios en escuelas secundarias del distrito.

“Son más de 200 alumnos que van a contar con el acompañamiento de tutores y también con una contraprestación a la comunidad a través de distintas acciones. La propuesta busca que puedan conocer más su barrio, su ciudad y también las asimetrías que todavía existen en nuestro Municipio, entendiendo que representan desafíos y horizontes por alcanzar como comunidad”, sostuvo el jefe comunal.

Y agregó: “Este acompañamiento a los jóvenes pretende ser un apoyo económico pero también una oportunidad para conocer la realidad que vivimos en Tigre mediante visitas a instituciones, el compromiso social y, sobre todo, el trabajo de los tutores para que los estudiantes puedan culminar sus estudios de la mejor manera”.

La actividad reunió a cerca de 400 personas entre estudiantes becarios, familiares, equipos directivos y docentes. Durante la jornada, los jóvenes participaron de actividades lúdico-pedagógicas coordinadas por tutores, donde trabajaron sobre la construcción de su identidad como becarios y el compromiso asumido con el programa mediante producciones individuales y grupales.

Por su parte, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: “Es un programa que tiene como objetivo replicar la experiencia de Tigre Educa de nivel terciario y universitario, que ha permitido que muchos jóvenes puedan alcanzar y sostener sus estudios. En este caso, la propuesta está orientada a acompañar a estudiantes que transitan la escuela secundaria en su trayectoria educativa. Sabemos que muchos estudiantes enfrentan dificultades económicas, sociales y familiares que, en ocasiones, los desaniman o les hacen sentir que terminar la escuela es algo inalcanzable. Este programa viene a acompañarlos para brindarles herramientas y contención”.

En simultáneo, las familias y docentes formaron parte de un espacio de intercambio y reflexión orientado al fortalecimiento de los vínculos, la convivencia y el acompañamiento educativo. Además, recibieron información sobre el funcionamiento de la beca y completaron cartas compromiso vinculadas al seguimiento de las trayectorias escolares.

Como cierre del encuentro, se realizó una puesta en común de las producciones elaboradas por estudiantes, familias y docentes, reflejando el compromiso colectivo asumido en el marco de la iniciativa. Asimismo, los beneficiados recibieron kits de útiles escolares y realizaron los trámites correspondientes para acceder al beneficio económico.

“Se trata de una propuesta inédita. Es la primera vez que se logra algo así y fue el resultado de un trabajo muy pensado. Creo que no hay otro Municipio que sostenga una política educativa de estas características, con este nivel de compromiso y acompañamiento hacia los jóvenes”, afirmó la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez.

En tanto Julian, estudiante y vecino de General Pacheco, expresó: “Me siento increíble recibiendo esta beca. Me encantó muchísimo la propuesta. Estoy muy contento de poder formar parte. Además, me parece muy importante que se generen estos espacios porque ayudan a los estudiantes a seguir adelante y a sentirse acompañados. Creo que es fundamental contar con un tutor que pueda escuchar, orientar y apoyar durante la trayectoria educativa, ya que en la secundaria pueden pasar muchas cosas”.

Con este nuevo programa, el Municipio amplía el alcance de Tigre Educa —que ya acompaña a estudiantes de nivel superior— incorporando una propuesta específica para jóvenes que cursan el nivel secundario, con el propósito de promover la inclusión educativa y fortalecer el recorrido escolar de los estudiantes del distrito.