El Teatro Martinelli de Victoria presentó su programación de las próximas semanas

Entre otros espectáculos, en la sala municipal estarán las obras teatrales “Pareja Imperfecta” con Fernanda Vives y Sebastián Cobelli; “El Ardor” de Ricardo Holcer, “Pic Nic” de Alejandra Gargiulo; y “Carga” con Evangelina Ferreira. La programación incluye además la proyección de “La Película del Rey” de Carlos Sorín (con reserva previa); la presentación de la murga “Arrebatados” y los espectáculos folklóricos de “Los Alvarez en familia” y de “La Popular Compañía de Danzas”.

El Teatro Martinelli ofrece durante todo el año a las vecinas y vecinos de San Fernando espectáculos de calidad para todos los gustos, que podrán disfrutar ingresando a www.teatromartinelli.com con entradas a precios populares, o gratuitamente con reserva previa.

En la programación de junio y julio se destacan, entre otros, las obras teatrales “Pic Nic” de Alejandra Gargiulo, el sábado 13 a las 20 horas; y el domingo 21 a las 19, “Pareja Imperfecta” con Fernanda Vives y Sebastián Cobelli. El sábado 27 a las 20 subirá a escena “El Ardor” de Ricardo Holcer, y el sábado 4 de julio a las 20 la obra “Carga” con Evangelina Ferreira. Además, el domingo 14 de junio a las 20 se proyectará “La Película del Rey” de Carlos Sorín, el sábado 20 a las 19.30 se presentará la murga “Arrebatados”, como también el espectáculo folklórico “Los Alvarez en familia” el domingo 28 de junio a las 19, finalizando el domingo 5 de julio a las 19 con una selección de piezas folklóricas interpretadas por La Popular Compañía de Danzas.

Para más información, dirigirse a Lavalle 3021, Victoria. Los horarios de boletería son lunes a viernes de 12 a 20 hs.; sábados de 15 a 20 y domingos de 16 a 19 hs. Se recuerda que las entradas virtuales se adquieren únicamente en www.teatromartinelli.com.

La programación completa para junio y julio es la siguiente:

Sábado 13 de junio, 20 hs.

Ciclo de Teatro:

“Pic Nic”

Dirección: Alejandra Gargiulo

Actores: Iñaki Badostain, Angelica Aranda, Luis López, Fermina Vázquez y Roberto Martinez.

El matrimonio Tepan decide un domingo ir de visita y hacer un pic-nic con su hijo que se encuentra al frente de batalla en una trinchera.

La obra utiliza el teatro del absurdo y el humor negro para denunciar la falta de sentido y la crueldad de la guerra, mostrando cómo la inocencia y la convivencia son aplastadas por la brutalidad del conflicto.

Domingo 14 de junio, 19 hs.

Ciclo de Cine:

“La película del Rey” (Argentina, 1986)

Director: Carlos Sorín

Un director de cine comienza la producción de una película basada en la historia legendaria de Oreille Antoine de Tounens, que en 1860 se autoproclamó rey de la Patagonia. Los entretelones de la filmación, con problemas financieros, técnicos y deserciones del elenco, empiezan a tejer una serie de paralelismos con el tema mismo de la película.

Sábado 20 de junio, 19.30 hs.

Ciclo de Murgas:

“Arrebatados”

Entrada gratuita con reservas por la web

Domingo 21 de junio, 19 hs.

Teatro de Humor:

“Pareja Imperfecta”

Con Fernanda Vives y Sebastián Cobelli

El éxito de las redes sociales al teatro. Esta comedia disparatada promete risas a carcajadas con las situaciones cotidianas de la pareja.

Planteos como el manejo del dinero, el sexo, la educación de los hijos, los celos, las tareas del hogar, llevan al público a reflexionar sobre si mismos por estar reflejados de manera graciosa y cotidiana, generando gran identificación entre los actores y el publico.

Esta experiencia es un show súper divertido con un final inesperado, donde se celebra la risa y hace reflexionar sobre la pareja, la familia y el amor.

Sábado 27 de junio, 20 hs.

Ciclo de Teatro:

“El Ardor”

Director: Ricardo Holcer

Actor, texto y escenografía: Marcelo D’Andrea.

Un mecánico es tomado de las tripas por un locro que devoró. Cada cucharada es un torbellino de cueros, choclos y entripados. No hay soufflés ni finas hierbas. Solo pampa palpitante.

¿Qué movimiento de nuestra historia es más repetido que las luchas intestinas?

Algo arde en él, receta mestiza, menjunje de naturaleza y cultura.

La historia es un manjar y una pesadilla. La propia. La nuestra. Digerirla es el ardor.

Domingo 28 de junio – 19 hs.

Ciclo de Música:

“Los Alvarez en familia”

Grupo: Los Álvarez Folklore

Dirección: Claudio Gauna

En faMILIA es un espectáculo folklórico que celebra nuestras raíces, la música popular argentina y el valor profundo de los lazos familiares. A través de canciones, danzas y emociones compartidas, Los Álvarez Folklore presentan un recorrido artístico, llegando a sus 24 años de trayectoria, donde la tradición se une con la calidez de la familia, llevando al escenario la esencia de nuestras costumbres.

Con una propuesta auténtica y emotiva, el espectáculo combina clásicos del cancionero popular con interpretaciones propias, resaltando la identidad cultural, el encuentro generacional y el amor por la música folklórica.

En faMILIA invita a vivir una experiencia cercana, alegre y profundamente argentina, donde cada interpretación honra la herencia musical que une generaciones.

Sábado 4 de julio, 20 hs.

Ciclo de Teatro

“Carga” con Evangelina Ferreira

Directora: Carmen Tagle

“Carga” es un viaje por los paisajes que se esconden detrás de los ojos de una camionera.

Con una historia que cuenta las cosas que no se dicen, Carga atraviesa la vida de Carolina, una de las pocas camioneras del país. Su abuela se está muriendo y ella está a dos mil kilómetros.

En un mundo de hombres, avanza con su camión, su cuerpo y su voz. Mientras cruza la ruta con urgencia, descarga los miedos que esta vez le harán doler la carne viajando entre la vida, el amor, la muerte, la libertad y la amistad.

Una travesía feroz, tierna y solitaria en una búsqueda decidida de cómo vivir, siendo mujer.

Domingo 5 de julio, 19 hs.

Ciclo de Danza:

Selección de Piezas Folklóricas

Elenco: La Popular Compañía de Danzas

Es un trabajo artístico integral que surge de la estrecha relación de la Compañía con artistas de diferentes ramas de las artes escénicas, siendo la danza el lenguaje predominante, acompañada de la música de nuestro repertorio. El cuerpo de baile y músicos en vivo se sumergen en lo profundo de las raíces de nuestra danza, música folklórica y popular.

Rescatan su frescura, sus intensidades, sus discursos, la elegancia de nuestros bailes, la fuerza e impacto de nuestra danza y música. Melodías con colores primitivos, expresiones que son puentes de épocas, el tango y la milonga, nuestras danzas folklóricas, forman un espectáculo que lleva presente en sí mismo y en cada pieza en particular una identidad propia, acercando al público en general a descubrir, recordar o reconocerse en estas composiciones. La música original y en vivo se combina con el repertorio tradicional y canciones inéditas de autores contemporáneos, que conforman lo narrativo y poético, desde una estética particular y actual. Cuenta de las historias, colores y regiones que son parte de nuestro inconsciente colectivo y que cobran vida a través de la poesía y el movimiento. Movimiento y sonido fueron concebidos y conviven como un todo en una profunda evocación a nuestros más primitivos sentimientos. El espectáculo se propone desde una estética moderna, sostenida por una profunda raíz folklórica.

Cada mes, el Teatro Martinelli propone actividades como ciclos de música, humor, drama, cine gratuito, exposiciones y diversas propuestas artísticas para disfrutar en familia, en pareja y con amigos.