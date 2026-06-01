Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Es el 3 de junio y se celebrará en José C. Paz el día de la Formación Profesional, donde los interesados podrán acercarse a interiorizarse sobre la gran oferta de cursos y capacitaciones vigentes, como: informática y tecnología; gastronomía y alimentación; electricidad y electrónica; textil y confección; construcción…

El senador electo e intendente en uso de licencia Mario Alberto Ishii (quien también es vicepresidente de las Ciudades de Aprendizaje. UNESCO) es pionero en la formación laboral en José C. Paz.

La actividad tendrá lugar en el Centro de Formación Profesional 401 (José C. Paz) Julio Acerboni 1045.