martes, junio 2, 2026
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Continúan las capacitaciones sobre la Ley Micaela al personal del Municipio de Tigre

Redacción Periódico Para Todos

La iniciativa busca fortalecer el trabajo de quienes ocupan lugares claves en la atención a la comunidad con una mirada integral y desde una perspectiva de género. Dicho taller se llevó a cabo en el Centro Universitario Tigre.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva capacitación sobre la Ley Micaela dirigida a trabajadores y trabajadoras locales en el CUT. El programa tiene como objetivo construir ámbitos públicos más igualitarios, inclusivos y libres de violencias.

Durante el encuentro, los presentes recibieron herramientas para la prevención de la violencia de género y fortalecimiento de las políticas de sensibilización y acompañamiento. A su vez, pudieron despejar dudas sobre el manejo de diversas situaciones que pudieran presentarse en el espacio laboral.

Estas instancias de formación buscan consolidar el rol de las y los trabajadores que están en contacto directo con la comunidad, brindándoles herramientas para incorporar la perspectiva de género y de derechos en su tarea cotidiana.