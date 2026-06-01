Continúan las capacitaciones sobre la Ley Micaela al personal del Municipio de Tigre

La iniciativa busca fortalecer el trabajo de quienes ocupan lugares claves en la atención a la comunidad con una mirada integral y desde una perspectiva de género. Dicho taller se llevó a cabo en el Centro Universitario Tigre.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva capacitación sobre la Ley Micaela dirigida a trabajadores y trabajadoras locales en el CUT. El programa tiene como objetivo construir ámbitos públicos más igualitarios, inclusivos y libres de violencias.

Durante el encuentro, los presentes recibieron herramientas para la prevención de la violencia de género y fortalecimiento de las políticas de sensibilización y acompañamiento. A su vez, pudieron despejar dudas sobre el manejo de diversas situaciones que pudieran presentarse en el espacio laboral.

Estas instancias de formación buscan consolidar el rol de las y los trabajadores que están en contacto directo con la comunidad, brindándoles herramientas para incorporar la perspectiva de género y de derechos en su tarea cotidiana.