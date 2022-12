Julio Zamora agasajó a las instituciones locales por su labor dedicada a los vecinos y vecinas durante el año

En el marco de la celebración por el Día de la Virgen, el intendente de Tigre reconoció a más de 500 entidades que trabajan para ayudar y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Fue en la sede del Nahuel Rowing Club, donde los presentes disfrutaron de una cena, música en vivo y sorteos.

El Municipio de Tigre agasajó a más de 500 instituciones por su trabajo dedicado a ayudar y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Fue en la sede del Nahuel Rowing Club, donde el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora dialogaron con los representantes de cada entidad sobre la labor llevada adelante durante el año y de propuestas para el futuro.

“Este es un agradecimiento muy grande a todas las instituciones que están acá presentes. Ellas son las que construyen ese Tigre solidario y que llega al vecino que más necesita en el barrio. Esto es una pequeña caricia en el alma a estas personas que quieren al distrito y que brindan un servicio a la comunidad”, expresó el jefe comunal.

Luego, agregó: “Todo el año tenemos un trato cotidiano visitando las instituciones y apoyando. Si no trabajamos de la mano, si no pensamos solidariamente un mejor municipio, no vamos a lograr una ciudad feliz. Queremos un distrito en donde cada vecino se sienta realizado”.

El evento comenzó con una cena para los más de 1500 vecinos y vecinas representantes de las instituciones, que disfrutaron del espectáculo musical de la banda local La Burdel. Los presentes participaron de sorteos y contemplaron un video institucional sobre las obras realizadas y las que se llevarán adelante en el 2023, entre las que se destacan la pista de atletismo, 2 teatros municipales en El Talar y Don Torcuato; dos microestadios en Benavídez y Don Torcuato y el Hospital de Alta Complejidad. El encuentro finalizó con un brindis por el trabajo de las entidades en articulación con el Municipio. Además, los presentes pudieron ver la tradicional procesión náutica que se realiza cada año por el Día de la Inmaculada Concepción.

Claudio López, gerente general de Provinox Aceros Inoxidables, afirmó: “Estamos muy emocionados por todo lo que nos está brindando hoy el intendente Julio Zamora en este agasajo para instituciones. Noto un gran compromiso de toda la gente del Municipio, verdaderamente es muy integrador y genera mucha satisfacción. Nosotros hemos estado en contacto con la gestión local, tenemos muy buena relación y participamos en el programa de empleos que tiene Tigre y muchas de las personas que trabajan hoy en la empresa vinieron de ese programa, nos ayuda muchísimo”.

Participaron del encuentro asociaciones civiles, sociedades de fomento, entidades intermedias, organizaciones no gubernamentales, representantes de clubes de barrio, gremios, cámaras de comercio e industria, mutuales, parroquias, iglesias evangélicas, bibliotecas populares, bomberos voluntarios, grupos de scouts, centros de jubilados, centros de estudiantes, merenderos y comedores, Damas Rosadas, Rotary Club, Club de Leones, entre otras instituciones.

Carmen Lema, presidenta del Club de Leones de Tigre centro, mencionó: “Muy lindo el evento, todos los años que nos invitan venimos. La procesión de la virgen estuvo muy buena y todo fue emotivo”. Por otra parte, Graciala López, vicepresidenta del club, sostuvo: “Cada año es más hermoso, siempre nos hemos sentido acompañados y apoyados. Hemos cedido el salón que tenemos para que hagan diferentes talleres y cursos, y el Municipio nos ayuda en los eventos que realizamos; por eso damos nuestro apoyo, estamos agradecidos”.

Margarita Salazar, presidenta del Centro de Jubilados Itatí de la localidad de Troncos del Talar, dijo: “Este evento fue hermoso y me voy muy conforme. Hay que agradecer al intendente Julio Zamora por esta fiesta. Vamos a seguir acompañando su gestión porque nosotros sentimos que cada vez avanza más Tigre”.

