El Municipio de Tigre informa a vecinas y vecinos sobre las obras en curso

Son varias en ejecución

El trabajo en el puente Guazú Nambí es una obra de alto impacto porque culmina con la repavimentación de todo el corredor vial de cuatro manos que une todas las localidades de Tigre (Av. De los Constituyentes -ex Ruta 9-, Ruta 27 y Ruta 197) con distintas obras de remodelación integral (asfalto, veredas, iluminación LED) que se hicieron en el partido. En Ruta 9 se realizó una remodelación integral, con el túnel de Henry Ford al Hospital de Pacheco; se reparó la 197 desde el puente de El Talar al puente de Pacheco; también el ingreso nuevo, por 197 “vieja”, desde el puente Taurita a Liniers; también la repavimentación y puesta en valor de la ruta 202 y estamos en etapa de conclusión del trabajo desde la rotonda de Liniers hasta el Camino de los Remeros, que es la etapa de pavimentación. La obra que faltaba es, justamente, el puente Guazú Nambí, como para completar todo el anillo vial.

La justificación de la obra es técnica, pero está impulsada también por los distintos riesgos que implica ese puente en su actual estado: tiene pozos, tenía arreglos que no eran adecuados para el tránsito veloz o rápido, como es la vía de la ruta 27.

A partir de los reclamos de los vecinos, el Municipio acordó con la empresa, por causa de los inconvenientes propios que se producen por la obra, duplicar los tiempos de trabajo. Ha quedado al criterio técnico de la empresa estimar si necesita desplegar los turnos, tanto diurnos como nocturnos. Lo que el gobierno municipal exige es que dupliquen los tiempos de trabajo, en orden a terminar la obra lo antes posible.

En el día de ayer se terminó el asfaltado de la subida del puente, mañana se comienza con el asfaltado de la bajada y a partir del Sábado se comenzaría a trabajar en la otra mano. Esto es una muestra de la velocidad del trabajo que se está desarrollando. En este sentido, la gestión municipal está trabajando con la empresa para que todo se haga en el menor tiempo posible. Estamos trabajando con mucha energía, escuchando a los vecinos y vecinas y tomando en cuenta los problemas que afectan tanto a adultos como a los niños.

El intentente Julio Zamora ha estado respondiendo personalmente las inquietudes y los reclamos de los vecinos, explicando que los trámites de obra pasan por procesos administrativos y de control del Estado, en muchos casos engorrosos y lentos, pero ineludibles en una gestión que hace de la transparencia su mejor valor. Por lo demás, para estas obras dependemos de los fondos de Nación y cuando llegan (momento que no depende de nosotros) debemos encarar la obra.

Por esa razón es que algunas veces podemos planificar con mayor libertad y otras no. Es un problema que no es exclusivo del municipio: ocurre a nivel nacional y provincial.

Mientras tanto, el Ejecutivo municipal ha desplegado gran número de agentes de tránsito para ordenar el tráfico automotor de toda la zona.

También es necesario remarcar que hay un poblema preexistente: cuando se dio la aprobación para la construcción de barrios de gran extensión no se tuvo en cuenta la conectividad, cuya falta en este momento se vuelve un problema, ya que se obturó la vía de comunicación desde la ruta 27 hacia ruta 9. No es intención del gobierno municipal criticar decisiones del pasado reciente, pero el problema continúa y, desde ya, es algo que esperamos resolver junto con la comunidad.

La obra se va a terminar en el menor tiempo posible y en pocos días los vecinos van a estar disfrutando de ella. Tenemos en claro que hay vecinas y vecinos molestos por la falta de vías alternativas y entendemos esa molestia, el enojo por las demoras y la preocupación que se genera. Pero queremos recordar que las obras públicas son siempre virtuosas, generan prosperidad, desarrollo de las comunidades y un mejor vivir para todas y todos.

A continuación, queremos acercar un detalle técnico de la misma:

El esquema de realización de obra pública en el Municipio de Tigre es como sigue: se las incluye en el Presupuesto que entra en vigencia a principios de año. Con eso se inician todos los estudios técnicos según el deterioro de la zona a intervenir y después se elaboran los proyectos. Luego se arman los pliegos y se licitan. Y posteriormente se adjudican. Todo ese proceso administrativo lleva sus tiempos, técnicos y legales. Esta obra, en particular, costará alrededor de 160 millones de pesos y se pudo licitar porque esa previsión de costo/tiempo se cumplió. Hacerla más adelante en el tiempo -por ejemplo a principios del año entrante- podría generar un sobrecosto para la obra de unos 100 millones más, estimado en términos de especulación por la inflación actual. Es decir, estaría fuera de lo previsto y ya no se podría llevar a cabo.

1) Lo cierto es que nosotros tenemos la obligación de realizar las obras. Son decisiones de gobierno que prescinden de especulaciones y que solamente tienen como objetivo el mejoramiento de la infraestructura vial de Tigre.

Este año estamos reparando las estructuras y las acometidas de los tres grandes puentes del distrito. Obviamente, somos plenamente conscientes de que el “mientras tanto” de las obras, causa trastornos temporales.

2) Afortunadamente el Municipio de Tigre hace 30 años que está en crecimiento sostenido y tiene correspondencia con la presencia siempre progresista del Municipio que no deja de hacer obras, no solo de infraestructura vial, sino en un abanico de instancias absolutamente integral: escuelas, centros de salud, hospitales de diagnóstico (ahora mismo estamos empezando las obras del hospital municipal), seguridad, polideportivos, redes de gas, redes sanitarias, etc.

4) OBRA: “REPAVIMENTACION PUENTE GUAZU NAMBI EN RUTA PROVINCIAL 27 Y PISTA DE REMO”

MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACIÓN: La obra se realizará en Puente “Guazú Nambí” y en sus inmediaciones, sobre la Ruta Provincial Nº27 en la intersección con la Pista de Remo (Arroyo Guazú Nambí), tramo indicado en plano.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: La obra consiste en la repavimentación de los terraplenes de aproximación al puente sobre Arroyo Guazú Nambí, el que se ubica sobre la Ruta Provincial Nº27 y la Pista de Remo. Además del reasfaltado se prevé construir un cordón central doble en el tramo de aproximación al puente y en el tablero del mismo. Se realizará la reconstrucción de las juntas del tablero del puente.

ÍTEM 1 .1

Fresado de la carpeta asfáltica e=0.10m: Este trabajo consistirá en demoler la carpeta asfáltica existente mediante un fresado a temperatura ambiente. La profundidad del fresado será la totalidad del espesor de la carpeta de forma tal que permita proceder con las tareas de saneamiento de la sub rasante y reconstitución de la base granular en los sectores que sea necesario. El fresado del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a temperatura ambiente, es decir sin su calentamiento por la acción de equipos ámbulo-operantes. La acción del fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, la aplicación de altas temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometría de los agregados ni las propiedades del asfalto existente. El material extraído será transportado hasta una distancia máxima de 12 km, dentro de los límites del Partido, en un lugar a designar por la Inspección de Obra. Durante la manipulación del material deberá evitarse la contaminación del mismo con suelos o materiales extraños, como asimismo tomar los recaudos necesarios para evitar su pérdida o deterioro. El material de fresado acopiado será de propiedad de la Municipalidad de Tigre. El Contratista deberá proceder a la carga, transporte y descarga de los materiales sobrantes de estas operaciones estando todas estas tareas incluidas en el precio del Ítem.

Se certificará por metro cuadrado de fresado ejecutado.

ÍTEM 1.2

Escarificado o reclamado, incorporación de cemento al 6% perfilado y compactado de calzada. e=0.15 m:

Se ejecutará en un espesor de 15 cm cumpliéndose con las especificaciones de “Reclamado Perfilado y Recompactación de la subrasante” que forman parte del presente pliego licitatorio.

Se certificará por metro cuadrado de base ejecutada.

ÍTEM 1.3

Incorporación de piedra 110Kg/m2

Se realizará la incorporación de escoria o piedra partida a razón de 110 kg/m² con una granulometría adecuada, de acuerdo a las “Especificaciones Técnicas Generales de construcción de bases y sub-bases de estabilizado granular” procediéndose luego a realizar las operaciones indicadas en el ítem 1.2

Se certificará por metro cuadrado de piedra incorporada.

ÍTEM 1.4

Riego de imprimación:

Consiste en el riego con emulsión asfáltica previo a la ejecución de las carpetas de concreto asfáltico de acuerdo a las especificaciones para “Mezclas asfálticas” establecidas en el presente pliego.

Se certificará por litro de emulsión regada.

ÍTEM 1.5

2 Carpetas de Concreto Asfáltico de 5 cm de espesor:

Consiste en la ejecución de dos carpetas de concreto asfáltico de 5 cm de espesor, materializando en total una carpeta asfáltica de 10cm. Ejecutadas de acuerdo a las especificaciones para “Mezclas asfálticas” establecidas en el presente pliego.

El ancho de la carpeta asfáltica será el indicado en la documentación gráfica de la obra, respetando la traza actual y el ancho del puente existente, con un promedio estimativo de 14,2m. Si se presentaran situaciones particulares, serán definidas por la IDO según las condiciones de contorno del lugar.

Se certificará por metro cuadrado de carpeta ejecutada.

ÍTEM 1.6

Excavación de caja e=0.15m:

Excavación y retiro del material hasta una profundidad de 0,15 m. De acuerdo a las especificaciones técnicas de “Excavación y apertura de caja”.

Se certificará por metro cuadrado de cancha despejada.

ÍTEM 1.7

Base suelo Cal e=0.15m:

Consiste en la construcción de una base de suelo seleccionado-cal al 4% de C.U.V de 0,15 cm de espesor compactado. De acuerdo a las especificaciones técnicas de “Base suelo Cal”.

Se certificará por metro cuadrado de base ejecutada.

ÍTEM 1.8

Saneamiento y aporte de suelo e=0.30m:

En aquellos sectores en los cuales antes o después de haberse realizado el fresado de la calzada existente la Inspección de Obra considere que la base se presente inestable, se procederá a remover el suelo existente hasta un espesor de 0.30m y aportar suelo seleccionado, compactado y nivelado para garantizar la estabilidad de la misma. De acuerdo a las especificaciones técnicas de “Saneamiento y aporte de suelos”.

Se certificará por metro cuadrado de saneamiento y aporte realizado.

ÍTEM 1.9

Demolición de juntas y construcción de juntas tipo “Thormack” de asfalto modificado con polímeros:

Consiste en la demolición de las juntas existentes y la construcción de juntas tanto longitudinales como transversales, entre los distintos sectores de la superestructura del puente. Las juntas serán del tipo “Thormack” y se ejecutarán conforme lo indicado por la inspección y la especificación Técnica “Demolición de juntas y construcción de juntas tipo “Thormack” de asfalto modificado con polímeros”

Se certificará por metro lineal de junta construida.

ÍTEM 1.10

Cordón central doble. Ancho: 0.30m e=0.15m. Sobre la carpeta asfáltica y el tablero del puente. (Long. Aprox.: 530m)

Comprende la ejecución de un cordón doble de hormigón armado que hace las veces de división central de calzada, de acuerdo a la especificación técnica de “Construcción de cordones cuneta y badenes de hormigón armado”.

Se certificará por metro lineal de cordón ejecutado.

