La UNPAZ celebró la XIV ceremonia de entrega de títulos

Uno de los acontecimientos más esperados de la agenda universitaria de la Universidad de José C. Paz (UNPAZ) tuvo lugar hace unos días, fechas en las que se entregaron 198 títulos de pregrado, grado y posgrado.

Durante la colación, tanto las autoridades como los flamantes graduados, destacaron emocionados la importancia de formar parte de un proyecto colectivo, inclusivo y solidario que garantiza el cumplimiento del derecho a la educación superior.

Organizada en tres actos, la décimo cuarta entrega de títulos estuvo encabezada por el rector, Darío Kusinsky y la vicerrectora Silvia Storino, con la participación de la secretaria académica Paula Zabaleta; el director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte, Leonel Tesler; el director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, Gonzalo Kodelia; la directora del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica, Cintia Gasparini; la vicedirectora del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, Marina Wagener; y la subsecretaria de Asuntos Académicos, Laura Pitman.

Cada uno de los actos fue transmitido por el canal oficial de YouTube de la universidad, inmortalizando el momento y – a la vez- acercando a familiares y amigos de los egresados parte de la alegría vivida en el salón auditorio de la UNPAZ.

De esta forma, en el primer acto se entregaron los títulos de Analista Programador Universitario, Licenciatura en Administración, Técnico Universitario en Gobierno Electrónico, Enfermero Universitario, Lic. en Enfermería, Instrumentador Quirúrgico Universitario, Lic. en instrumentación Quirúrgica, Lic. en Producción de Bioimágenes, Radiólogo Universitario, Profesor Universitario en Educación Física. También se hizo entrega de 23 diplomas a los graduados de posgrado por la Diplomatura en Educación Universitaria.

En el segundo acto celebrado en el turno mañana, se graduaron estudiantes de Abogacía, Procuradora/or, Lic. en Trabajo Social, Técnico Universitario en Trabajo Social, Técnico Universitario en Administración y Gestión Universitaria.

En el último acto, se entregaron los títulos de Abogacía, Procurador/a, Lic. Trabajo Social y Técnico Universitario en Trabajo Social.

“Hoy es un día muy especial”, anunció el rector Darío Kusinsky en la apertura de su mensaje a los graduados. “Después de haber pasado tantas dificultades con la pandemia donde todas y todos vimos todo nuestro cotidiano alterado, tiene un valor extraordinario haber llegado hasta acá. Hemos podido zanjar con éxito las dificultades con mucho esfuerzo y trabajo colectivo”, aseguró.

“No somos tantos los que podemos finalmente hacer uso efectivo del derecho adquirido de la educación superior y creo que eso hay que poder valorarlo y hay que poder honrarlo. Ustedes representan un proyecto colectivo solidario, construido con mucho cariño, amor y esfuerzo”, sostuvo Kusinsky.

A modo de balance, el rector hizo referencia a la transformación que vivió la Universidad a medida que los estudiantes que hoy egresan fueron avanzando en sus carreras.

“Es importante que sepan que la Universidad está creciendo; estamos construyendo más de 26 mil metros cuadrados de obra nueva, hoy tenemos un edificio entero destinado a la biblioteca, un edificio aulario que a fin de año esperamos tener terminado, un natatorio para los estudiantes, deporte social y la comunidad de José C. Paz”, reflexionó Kusinsky.

En ese sentido, el rector mencionó también el gran impulso que la Municipalidad de José C. Paz, bajo la gestión del intendente Mario Ishii, le ha dado a la infraestructura universitaria con la construcción del nuevo edificio “Facultad de Ciencias Médicas” y la Biblioteca “José Mondovi”. “El municipio está pensando también en construir un nuevo edificio para una facultad de ciencia, tecnología y robótica”, afirmó.

Por su parte, la vicerrectora Silvia Storino fue la encargada de sintetizar en forma de máximas el legado que la universidad quiere dejar a sus graduados: “Valoren las funciones básicas que cumple el conocimiento: orientarnos ante situaciones complejas y no del todo conocidas y resolver problemas que se nos presentan y se presentan en la comunidad. No abandonen la disciplina del estudio y del aprendizaje; honren la profesión para la que han sido formadas y formados; hagan de cada lugar en el que se desempeñen una experiencia que deje huellas; sean rigurosos y exigentes con ustedes mismos; sometan su tarea a la duda y a la revisión; no olviden que no se trabaja en soledad: eviten la tentación de que las victorias son personales; reconozcan ante cada compatriota un semejante generen vientos de cambio, aquello que ayude a que este mundo sea más humano”.

Mayra Zelaya, graduada de la carrera Gobierno Electrónico, dijo que “nuestra universidad es el testimonio de que un Estado presente transforma para bien. Nada me da más orgullo que ser egresada de una institución que propone desde sus bases colaborar con la equidad, la inclusión y la movilidad social ascendente”.

Por su parte, Natalia Ponce, graduada de Abogacía, expresó: “Mi historia es parecida a las de muchas y muchos de los que entraron por primera vez a la universidad; una historia de sueños que algunos creíamos no alcanzar y hoy logramos sea una realidad. Hoy podemos decir que la igualdad de oportunidades se nos presentó”.

Melina Valenzuela de la Licenciatura en Trabajo Social, señaló: “haber elegido la carrera de Trabajo Social me abrió puertas y ventanas, me dió una perspectiva diferente para posicionarse frente a la vida, me invitó a la deconstrucción y a la reconstrucción continua de aquello que creemos que viene dado”.

(*) El registro completo de los tres actos se encuentra disponible en el canal de YouTube de la UNPAZ: https://www.youtube.com/c/unpazcanaloficial.

