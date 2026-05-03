Hechos delictivos y de seguridad en el distrito de Tigre

Tigre queda en la zona norte del conurbano bonaerense

(*) No fue tragedia de casualidad: rápida asistencia del Sistema de Protección Ciudadana a una víctima de un siniestro vial

En Rincón de Milberg, el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre asistió a una víctima de un siniestro vial que quedó tendida en el asfalto luego de caer de su moto tras el impacto de un vehículo.

El hecho ocurrió a primera hora de la mañana sobre la avenida Santa María -Ruta 27- y el cruce con 9 de Julio. Un vehículo realizó una maniobra imprudente, giró a la izquierda en un lugar indebido e impactó de frente al motociclista que circulaba en sentido opuesto.

Los agentes de la central de monitoreo detectaron el episodio y activaron el protocolo que consistió en personal de Defensa Civil -como primera asistencia- y luego el apoyo de Tránsito, móviles del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes trasladaron a la víctima fuera de peligro al Hospital Magdalena V. de Martinez de General Pacheco.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Siniestro vial culminó con un impactante descubrimiento: los involucrados portaban un arma y estupefacientes

En Don Torcuato, una moto impactó a un peatón en el cruce de dos calles, sin embargo, la noticia se dio cuando agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) llegaron a la escena: el conductor y su ocupante estaban armados y con drogas fraccionadas.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando una moto que transitaba por la Avenida Ángel Torcuato de Alvear cruzó en rojo y arrolló a un peatón que cruzaba por la senda peatonal: la víctima quedó tendida en el asfalto.

Un Tótem de Seguridad Inteligente (TSI) registró el choque y los agentes de la central de monitoreo pusieron en marcha el operativo de asistencia. Arribaron a la escena personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes identificaron a los victimarios y detectaron que tenían un arma de fuego y envoltorios de estupefacientes: fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Por su parte, los médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) atendieron a la víctima y la trasladaron al nosocomio más cercano: se encuentra fuera de peligro. Además, estuvieron presentes agentes de Tránsito, quienes trabajaron en la escena de la colisión.

(*) El COT detuvo a dos individuos que robaron un comercio en General Pacheco

Dos individuos fueron detenidos en General Pacheco luego de cometer un ilícito en un comercio de la localidad. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) dieron seguimiento a los hombres que quedaron a disposición de la Justicia.

Los agentes del espacio de monitoreo detectaron a los malvivientes con actitud sospechosa en plena vía pública. De manera inmediata, solicitaron apoyo y los analistas del LAIC brindaron imágenes, donde se los identificó hurtando elementos en un local comercial de la localidad.

En la intersección de la Ruta 197 y Corrientes, personal del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires los redujeron, recuperaron los elementos robados y los trasladaron a la dependencia.