Calendario del Catamarán Sanitario para habitantes del Delta durante la primera quincena de mayo

La embarcación del Municipio de Tigre recorrerá la Primera Sección los días lunes, martes y viernes. El objetivo es que los profesionales apliquen vacunación de calendario y efectuen chequeos de salud ginecológica, pediátrica y odontología.

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre ya tiene cronograma estipulado para la primera quincena de mayo. Los habitantes del Delta recibirán atención de profesionales los días lunes, martes y viernes.

El calendario es el siguiente:

* Lunes 4: Canal Honda – Escuela N°17

* Martes 5: Río Sarmiento – Escuela N°12

*Viernes 8: Muelle Miramar

* Lunes 11: Arroyo La Horca y Paraná

* Martes 12: Arroyo Toro – Escuela N° 9

* Viernes 15: Arroyo Espera – Escuela N° 8

Los profesionales aplicarán vacunación de calendario y efectuarán chequeos de salud ginecológica, pediátrica y odontología. Para interiorizarte qué especialidades se realizarán en cada jornada en el Catamarán Sanitario podes seguir los estados del mismo en sus redes sociales.

También, podes llamar a los CAFyS Carapachay 4728-0056 y Rio Capitán 4728-0525 o comunicarse con telemedicina por Whatsapp: 15-6860-7325 o 15-5715-0600. En caso de emergencia llame al SET a los siguientes números: 107 o 4512-9999/9998/9997.