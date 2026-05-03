lunes, mayo 4, 2026
Latest:

Periódico Para Todos

Noticas de Vicente López – San Isidro – San Fernando – Tigre – Malvinas Argentinas – José C. Paz – Provincia Bs. As.

Noticias Tigre 

Calendario del Catamarán Sanitario para habitantes del Delta durante la primera quincena de mayo

Redacción Periódico Para Todos

La embarcación del Municipio de Tigre recorrerá la Primera Sección los días lunes, martes y viernes. El objetivo es que los profesionales apliquen vacunación de calendario y efectuen chequeos de salud ginecológica, pediátrica y odontología.

El Catamarán Sanitario del Municipio de Tigre ya tiene cronograma estipulado para la primera quincena de mayo. Los habitantes del Delta recibirán atención de profesionales los días lunes, martes y viernes.

 

El calendario es el siguiente:

* Lunes 4: Canal Honda – Escuela N°17

* Martes 5: Río Sarmiento – Escuela N°12

*Viernes 8: Muelle Miramar

* Lunes 11: Arroyo La Horca y Paraná

* Martes 12: Arroyo Toro – Escuela N° 9

* Viernes 15: Arroyo Espera – Escuela N° 8

 

Los profesionales aplicarán vacunación de calendario y efectuarán chequeos de salud ginecológica, pediátrica y odontología. Para interiorizarte qué especialidades se realizarán en cada jornada en el Catamarán Sanitario podes seguir los estados del mismo en sus redes sociales.

También, podes llamar a los CAFyS Carapachay 4728-0056 y Rio Capitán 4728-0525 o comunicarse con telemedicina por Whatsapp: 15-6860-7325 o 15-5715-0600. En caso de emergencia llame al SET a los siguientes números: 107 o 4512-9999/9998/9997.