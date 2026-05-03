En José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje (UNESCO)…

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

En sus últimas participaciones en redes sociales, el intendente de José C. Paz en uso de licencia y senador Mario Alberto Ishii (quien también es vicepresidente de las ciudades de aprendizaje UNESCO), saludó en su día a todos los trabajadores y posteriormente a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional. “Su compromiso con la educación pública y la formación de profesionales es clave para el desarrollo de nuestro país. Gracias por su vocación y entrega”, dijo.

También subrayó: “El 2 de mayo, quiero homenajear a los 323 héroes del ARA General Belgrano que dieron su vida por nuestra Patria. Su memoria vive en cada argentino y argentina que defiende nuestra soberanía”.

A su vez, dijo: “En el marco del Encuentro Anual de la Red Argentina de Ciudades del Aprendizaje (UNESCO) participé en la charla sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en la enseñanza, realizada en la nueva Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia artificial”.

Finalmente el 2 de mayo se expresó a favor del respeto y cuidado de las personas en el marco del Día Mundial Contra el Bullying.

IMPORTANTE EVENTO

El sábado 9 de mayo, a las 19 hs, en el Club El Porvenir (Av. Pte. Hipólito Yrigoyen 1643, José C. Paz), tendrá lugar el 5º Encuentro Regional de Orquestas, evento impulsado por la Dirección General de Cultura y Orquesta Sinfónica Municipal de José C. Paz.

La entrada es libre y gratuita.