Julio Zamora encabezó un multitudinario acto del Peronismo de Tigre por el Día del Trabajador

“No queremos un peronismo que defina conducciones a través de procesos judiciales. Queremos un peronismo que permita la participación, que vote y elija democráticamente a sus dirigentes”, lo manifestó el jefe comunal durante el encuentro junto a dirigentes, militantes, vecinos y vecinas.

El Peronismo de Tigre realizó un multitudinario acto por el Día del Trabajador, encabezado por el intendente Julio Zamora. Allí, brindó un mensaje enfocado en recuperar la historia, reorganizarse para defender a los sectores más vulnerables y cuestionó a quienes actúan de manera contradictoria cuando son oposición.

“Es un día de festejo y de conmemoración, donde de alguna manera, confluyen trabajadores de distintos ámbitos y militantes políticos que tienen en el 1 de Mayo una fecha simbólica que invita a seguir peleando y construyendo este proyecto colectivo que llevamos adelante, que es nuestra gestión municipal”, expresó el jefe comunal.

Respecto a lo sucedido recientemente en el Partido Justicialista de Tigre, Zamora señaló: “Eso fue el resultado de una concatenación de hechos que viene realizando el espacio político del Frente Renovador. Que sistemáticamente actúa en contra de los valores de la democracia e intervinieron explícitamente en la vida interna del partido. Ya dieron muestra, en el Gobierno nacional, de lo que son. Se apropian de los cargos del Estado para cualquier cosa; basta con mirar las noticias en los medios nacionales”. Y continuó: “Quiero aclarar y decirles, porque escuché que nos invitaban a volver a un lugar del que en realidad nunca nos fuimos, que con esos dirigentes no tenemos nada que ver. No somos lo mismo”.

“Como ocurrió en el 2023, en el 2025 y también ahora, no quieren votar: buscan definir la conducción a través de decisiones judiciales. Y así lo hacen no solo en el partido, sino también en la Universidad del Delta, donde los jóvenes quieren organizarse, formar un centro de estudiantes, y les imponen uno designado a dedo. Eso es el Frente Renovador, eso es Sergio Massa, y eso es lo que no queremos de la política”, sentenció Zamora.

Consultado sobre la última sesión en el HCD, donde finalmente Tigre logró poner un límite a las alturas – iniciativa impulsada por el Ejecutivo comunal – dijo: “Nosotros presentamos un proyecto; del otro lado no había nada, simplemente la negativa, sin una propuesta alternativa. Eso habla de una falta de contenido, de una postura que lo único que hace es obstaculizar la labor de una gestión peronista comprometida con el vecino, de cara a la comunidad y con la intención de transformar la realidad”.

n el trascurso de la actividad realizada en El Talar, además, el intendente subió al escenario para brindar unas palabras a la militancia y remarcó: “Quiero que les saquemos la careta a quienes cuando gobiernan, aprueban megatorres y, cuando son oposición, nos quieren decir hasta dónde podemos construir. El peronismo está vivo: no se rinde, no se agacha, no negocia sus convicciones”.

También estuvo presente la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien afirmó: “Creemos en la democracia como herramienta fundamental para garantizar representantes reales de nuestra comunidad. No reconocemos a quienes se meten por la noche, usurpan lugares y luego se presentan como dueños, como si se tratara de romper candados o de ver quién grita más fuerte. De lo que se trata es de estar cerca de la gente, de poner el corazón, de militar con responsabilidad y de construir un proyecto que realmente solucione los problemas de nuestra comunidad”.

El multitudinario encuentro contó con la participación de representantes de diversas organizaciones, como: la Mesa Política Sindical de Tigre, el Sindicato de La Fraternidad, Municipales de Tigre, la UTA, delegados de las líneas 720/722, UDOCBA, SOEME Zona Norte, UTEDIC Zona Norte, Todo por Tigre, la Agrupación Tigrenses por Tigre, la Asociación La Vieja Escuela, el Sindicato de la Sanidad, ATSA Zona Norte, el Movimiento Solidario – Rincón, Vientos de Tigre, Mi Rinconcito y el Centro de Educadores de Tigre, entre otras organizaciones y agrupaciones.

A CONTINUACIÓN, EL DISCURSO COMPLETO DEL INTENDENTE JULIO ZAMORA

“Compañeros, compañeras, feliz Día de los Trabajadores para todos y todas. Hoy es un día de festejo, pero saben muy bien que también es un día de conmemoración. La de ocho mártires que dieron la vida para que cada uno de nosotros, cada trabajador, tenga una jornada laboral limitada a ocho horas. Corrió sangre, hubo víctimas y mucha historia para que este derecho sea reconocido en todas partes del mundo. Sin embargo, no se conmemora en Estados Unidos, donde precisamente fueron asesinados y ahorcados esos ocho mártires. En casi todos los rincones del mundo se celebra el Día de los Trabajadores, salvo en el lugar donde ocurrieron esos hechos.

Entonces nos preguntamos si no es hora de rescatar nuestra historia, de recoger esa rica tradición de lucha de los trabajadores para defender derechos que hoy están siendo conculcados. Estamos atravesando un momento de mucho dolor para las familias, para las personas con discapacidad, para los abuelos y para los trabajadores, que hoy sufren un desmantelamiento de sus derechos. Por eso es necesario contar con una herramienta política que defienda a los sectores más humildes.

Estamos acá, recogiendo esas banderas tan valiosas del peronismo, rescatándolas de la historia y proyectándolas hacia el futuro. Ustedes saben muy bien que, lamentablemente, todos los compañeros que hoy estamos celebrando este día no pudimos votar en condiciones transparentes dentro del Partido Justicialista. Como ocurrió en el 2023, en el 2025 y también ahora, no quieren votar: buscan definir la conducción a través de decisiones judiciales. Y así lo hacen no solo en el partido, sino también en la Universidad del Delta, donde los jóvenes quieren organizarse, formar un centro de estudiantes, y les imponen uno designado a dedo. Eso es el Frente Renovador, eso es Sergio Massa, y eso es lo que no queremos de la política.

Queremos un peronismo que permita la participación, que vote y que elija a sus dirigentes. Entraron al partido de noche, usurpando un lugar que es sagrado para todos nosotros, sin respetar la decisión del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Se hicieron cargo de algo que no les corresponde, ni por derecho, ni por historia, ni por militancia. Ese lugar es del peronismo, es nuestro, y debe darnos la posibilidad de seguir gobernando esta hermosa ciudad, donde desde hace 12 años los vecinos nos acompañan.

Y un mensaje para todos los compañeros: la militancia peronista desborda, es mucho más que cualquier estructura partidaria. Ya lo dijimos cuando comenzamos con esta tarea. Nos pueden sacar el partido, pero no el alma, no el sentimiento, no el corazón que le entregamos todos los días a nuestros vecinos más humildes para que funcionen los centros de salud, para que los polideportivos estén abiertos, para que la cultura llegue a cada rincón de Tigre y para que haya seguridad. Ese corazón no nos lo van a robar, compañeros. No nos lo van a robar porque somos la esperanza de Tigre.

Ellos ya dieron muestra, en el Gobierno nacional, de lo que son. Se apropian de los cargos del Estado para cualquier cosa; basta con mirar las noticias. Y quiero decirles, porque escuché que nos invitaban a volver a un lugar del que en realidad nunca nos fuimos, que con esos dirigentes no tenemos nada que ver. No somos lo mismo. Y como militante peronista, quiero poner en estos próximos dos años toda la fuerza para sepultar una forma de hacer política que le hizo mucho daño a Tigre, y hacerlo de la mano de cada uno de ustedes.

Quiero que me acompañen. Quiero que les saquemos la careta a quienes, cuando gobiernan, aprueban megatorres y, cuando son oposición, nos quieren decir hasta dónde podemos construir.

Quiero que me acompañen a combatir a quienes, cuando gobiernan, permiten basurales clandestinos y, cuando no lo hacen, nos sacan fotos en un cesto de basura. Quiero que nos acompañen a transformar el Tigre que queremos, a terminar nuestro hospital municipal para brindarles a todos los vecinos la salud que merecen. Quiero que me acompañen porque también tenemos enfrente a un sector que viene por los polideportivos, iniciados en la gestión de Ricardo Ubieto. Esos polideportivos están en peligro con un gobierno liberal o con un gobierno que lo único que hacía era organizar recitales. Están en riesgo si no seguimos defendiendo lo que construimos.

Está en peligro nuestro sistema de seguridad, están en riesgo todas las políticas sociales que venimos desarrollando: las de niñez, las de mujeres, las de producción, las de cultura; todas aquellas que buscan acompañar a los vecinos que más lo necesitan. Todo eso está en juego dentro de dos años. Por eso tenemos que militar, estar en la calle. El peronismo no es una casa: el peronismo se ve en cada uno de los barrios de Tigre.

Tenemos años de gestión que demuestran que hicimos de esta ciudad, además de una ciudad moderna, una ciudad humana, una ciudad que se preocupa por el otro, con todas las políticas que mencioné recién. Por eso, queridos compañeros, en este 1 de Mayo —un día histórico para la Argentina y para el mundo— quiero invitarlos a seguir construyendo esperanza, a sostener el sueño de que podemos estar mejor de la mano de todos ustedes, de que podemos seguir transformando.

Quiero agradecer a los compañeros del PJ que se vienen reuniendo, a los jefes de comando que están en cada localidad viendo y palpando lo que pasa y dando respuestas, a las organizaciones sociales que colaboran y trabajan con nosotros para hacer el Tigre mejor que queremos, porque solos no podemos hacerlo.

A todos, al movimiento solidario, a los movimientos sociales, a quienes están junto a nosotros transformando esta ciudad. Esta foto de hoy es la que quiero ver en octubre de 2027, si las elecciones se dan en esa fecha: festejando que vamos a seguir construyendo, festejando que vamos a seguir transformando nuestra ciudad. A no aflojar.

No hagamos caso a esas redes que intentan instalar que en Tigre está todo bien. Yo sé que no está todo bien, compañeros. Un municipio no puede resolver todo, pero nos quieren mostrar como si no nos importara lo que le pasa a la gente. Nos importa y mucho. Y por eso tenemos que estar al lado de nuestros vecinos, acompañándolos, escuchándolos, mostrándoles que tenemos un sueño, que es también el de ellos. Y para eso, a militar, militar y militar: por Perón, por Evita y por el Tigre que queremos. Los que queremos a nuestra ciudad estamos acá.

Compañeros, muchas gracias a todos. Este es un día inolvidable, por poder compartirlo con ustedes, por ver que, a pesar de las adversidades, de las trampas, de lo que se difunde en redes sociales y de los recursos que se ponen en los medios, el peronismo está vivo: no se rinde, no se agacha, no negocia sus convicciones. Vamos a seguir trabajando por el Tigre que queremos. Muchas gracias”.