El Municipio de Tigre presentó el mural “No me olviden”, en homenaje a Carolina Aló

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la concejala Gisela Zamora participó del encuentro junto a familiares de Carolina, víctima de femicidio en 1996. Ubicada en el túnel Antonio Gualdoni del centro del distrito, la obra fue realizada por el artista Federico Castillo y busca concientizar a la comunidad sobre el flagelo.

En Tigre centro, el Municipio presentó el mural “No me olviden” en homenaje a Carolina Aló —vecina víctima de femicidio en 1996- realizado por el artista Federico Castillo. La concejala Gisela Zamora participó del encuentro en el Túnel Antonio Gualdoni, donde está ubicada la obra, junto a autoridades municipales y familiares de Aló.

“Conmemoramos la Semana de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presentando en el mural de Carolina Aló, una vecina de Tigre víctima de un femicidio, uno de los hechos más trágicos que marcó a nuestra comunidad. A través de esta obra se busca sensibilizar acerca de los derechos de las mujeres y desde el Municipio de Tigre redoblamos el compromiso a seguir trabajando en materia de prevención. Contamos con un área específica donde se brinda asistencia y contención con un equipo de profesionales, que recorren todo el distrito, en un trabajo articulado con fiscalías y comisarías, buscando actuar de manera más rápida y aprehender a los violentos. Hay un fuerte compromiso del intendente Julio Zamora de erradicar la violencia de género, y como concejal estoy comprometida con esta lucha”, destacó Gisela Zamora.

La presentación de la obra “No me olviden” estaba prevista para el pasado 27 de mayo, Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo, sin embargo, motivos relacionados a la pandemia lo impidieron. Finalmente la iniciativa fue retomada y presentada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse este jueves 25 de noviembre.

Edgardo Aló, padre de Carolina y presidente de la Fundación Carolina Aló, afirmó: “Esto a uno lo pone orgulloso porque es importante que Carolina sea el camino para que haya concientización en todo el país, pero especialmente en Tigre, que siempre nos ha dado el respaldo en esta lucha. Es importante que las mujeres sepan cuáles son sus derechos. Hace unos días salió el fallo definitivo sobre la violación de restricciones del femicida y asesino Fabián Tablado, que fue ejemplificador y un precedente para que los jueces también sepan cuál es la ley y cómo aplicarla; y sobre todo los delincuentes, asesinos y violentos sepan que esto no es gratis. Hoy esta imagen de Carolina hace que uno sienta que no se fue, porque uno muere cuando se olvida y ella es recordada por todos, especialmente por la comunidad de Tigre”.

Durante el encuentro, los presentes descubrieron una placa conmemorativa junto al mural y plantaron un árbol lapacho, como símbolo de fortaleza de la comunidad. Junto a él, también presentaron otra placa con la leyenda “Todas las personas tenemos derecho a vivir la vida libre de violencia”.

“Presentamos esta obra que es una forma más de concientizar y sensibilizar a toda la comunidad de Tigre sobre el problema que venimos sufriendo las mujeres respecto a la violencia. Desde el Municipio realizamos distintas acciones en materia de prevención, como por ejemplo talleres de prevención en escuelas e instituciones, además de contar con un equipo interdisciplinario de profesionales que asiste y acompaña”, expresó la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri.

Este año, en el marco del Día de la Prevención de la Violencia en el Noviazgo y con motivo del 25° aniversario del femicidio de Aló, el Municipio de Tigre llevó adelante la primera jornada de sensibilización virtual llamada “Carolina”, con el objetivo de brindar herramientas para promover noviazgos sanos y reflexionar sobre las causas sociales que generan relaciones violentas.

En línea con el abordaje integral para la erradicación de la violencia contra la mujer, según la Ley 26.485, el gobierno local continúa fomentando campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Participaron también del encuentro: la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira; la subsecretaria de Derechos Humanos y Juventud, Natalia Reynoso; la directora coordinadora de Políticas de Género y Violencia Familiar, Verónica Vallejos y el comisario Juan Manuel Méndez; y familiares de Carolina Aló.

