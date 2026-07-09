Malvinas Argentinas celebró el 210° aniversario de la Independencia Argentina

Bajo el lema “Orgullo Argentino” y encabezada por el intendente Leo Nardini, el municipio de Malvinas Argentinas organizó la gran celebración por el 210° aniversario del Día de la Independencia.

La jornada se desarrolló en las inmediaciones del Palacio Municipal y convocó a miles de vecinos que disfrutaron del gran desfile y la peña folklórica que reunieron actividades culturales y tradicionales desde las 10:30 de la mañana.

El acto contó con la presencia del diputado provincial Luis Vivona, la secretaria general Noe Correa, la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional Lic. María Luján Salgado, junto a secretarios y subsecretarios del Ejecutivo local.

El intendente Leo Nardini expresó: “Celebramos los 210 años de nuestra independencia con este día tan emotivo, tan lindo. En parte es seguir sembrando esos valores, esas raíces que uno no quiere perder. Avanza la tecnología, los tiempos y en ese camino al futuro la mejor forma de crecer es seguir conservando los valores que aquellos patriotas hicieron de este gran país, nuestra patria, la República Argentina”.

El comienzo de la celebración fue con el desfile que incluyó un vuelo rasante de un helicóptero de las Fuerzas Armadas, un desfile tradicionalista con 40 ballets folklóricos y la participación de la banda militar “Guardias Nacionales”, con más de 50 integrantes interpretando canciones patrias. El Himno Nacional fue entonado con acompañamiento del grupo de interpretación en Lengua de Señas, y la invocación religiosa estuvo a cargo del pastor Gabriel Hernández y el párroco Juan Estevez.

Luego, se dió lugar a diferentes instituciones que reflejaron la diversidad del distrito: adultos mayores, personas con discapacidad, escuelas secundarias, de oficios y enfermería, agrupaciones culturales como los Sanmartinianos, colectividades, más de 150 jóvenes scouts y alrededor de 900 deportistas malvinenses. También participaron Veteranos de Guerra de Malvinas, recibidos con gran emoción por el público.

Las fuerzas de seguridad y servicios locales se sumaron con secciones de la Fuerza Aérea, Ejército, Policía, Protección Ciudadana, Bomberos de Malvinas y Tortuguitas, Defensa Civil, además de autos y motos que completaron el despliegue. La Pasada Gaucha reunió a centros y agrupaciones tradicionalistas locales como “El Zorzal”, “El Fortin Gaucho Gral. Don Martin de Güemes” y “El Hornero” entre otras.

La jornada culminó con una peña folklórica que a partir de las 13:30 horas reunió a artistas locales y ballets del distrito. Desde el mediodía se sucedieron presentaciones del Centro Cultural El Hornero, el Ballet Herencia Nativa, Malek Elo, la Agrupación Dejando Huellas, la Escuela Unidos por la Danza, Segundo Arce, el Ballet Los Salamanqueros, el Ballet Incahuasi y Artesano, que ofrecieron un cierre festivo. La peña se vivió como un espacio de encuentro familiar y comunitario, donde la música y la danza reafirmaron la identidad cultural del país.

En el cierre, el intendente Nardini destacó: “A lo largo de más de una década seguimos tratando de fortalecer el valor de la heterogeneidad. Hoy ver el sinfín de ballets folklóricos, organizaciones tradicionalistas, a los chicos y grandes del deporte, que no existían en Malvinas porque no teníamos ni un solo polideportivo, y hoy tenemos la suerte de que los llenaron de vida, de ganas. Cada uno de ellos es un orgullo malvinense y los pudimos disfrutar en este desfile”.

El 210° aniversario del Día de la Independencia se vivió en Malvinas Argentinas como una verdadera fiesta de identidad, tradición y amor por la patria, reafirmando el distrito como lugar de la familia que siembra valores para construir una sociedad mejor.