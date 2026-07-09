Por el Día de la Independencia, San Fernando celebró un acto cívico

El Municipio organizó un festejo por el 210° Aniversario de la Declaración de Independencia Argentina con artistas locales. La Secretaria Eva Andreotti participó y expresó: “La independencia se defiende todos los días con buenas acciones; los argentinos tenemos que estar unidos, pensando en el bien común de nuestra patria”.

En el Polideportivo N°1 se compartió nuevamente un importante acto cívico por el Día de la Independencia Nacional, a 210 años de su histórica declaración. Funcionarios municipales participaron junto a cientos de vecinos, abanderados de escuelas, representantes de instituciones y la animación de artistas locales de música y danza.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, manifestó a su término: “Fue un hermoso Día Patrio, especial. La independencia de nuestro país se defiende todos los días con buenas acciones, siendo buenas personas y pensando en el otro; sabiendo que nadie se salva solo. Es un momento en el que todos los argentinos tenemos que estar unidos, pensando en el bien común de toda nuestra patria”.

Como propuesta cultural participaron los ballets sanfernandinos El Ceibal, DanzArte y La Popular. Al finalizar el acto, se invitó a las familias que asistieron a compartir una tradicional chocolatada y pastelitos.