El Museo de Arte Tigre extiende las muestras “Garabito” y “La casa, la cosa y las noches”

La muestra del reconocido artista Ricardo Garabito permanecerá abierta hasta el 9 de agosto, mientras que la propuesta de Lula Mari podrá visitarse hasta el 16 de agosto.

El Municipio de Tigre informa que el Museo de Arte Tigre (MAT) extendió las exhibiciones “Garabito”, de Ricardo Garabito, y “La casa, la cosa y las noches”, de Lula Mari. La primera podrá visitarse hasta el domingo 9 de agosto inclusive, mientras que la segunda permanecerá abierta hasta el domingo 16 de agosto. Se trata de dos propuestas que invitan a descubrir universos artísticos diversos, con miradas singulares sobre lo cotidiano, la memoria y la sensibilidad.

La muestra “Garabito” reúne obras correspondientes al período inicial del artista, desarrolladas durante la década de 1960. Nacido en Trenque Lauquen en 1930, Ricardo Garabito es uno de los grandes referentes de la pintura argentina del siglo XX. Sus trabajos reflejan escenas y objetos cotidianos a través de una mirada íntima, cargada de humor e ironía, con composiciones depuradas y un destacado uso del color.

Según el historiador y curador Marcelo Pacheco, esta etapa de su producción “se destaca por su distancia con las vanguardias de la década del sesenta”, manteniendo un fuerte vínculo con la tradición moderna y con artistas como Horacio Butler, Leopoldo Presas, Santiago Cogorno y Raúl Russo. Ese recorrido dialoga con la colección permanente del MAT, generando nuevos cruces entre distintas generaciones de la pintura argentina.

Por su parte, “La casa, la cosa y las noches”, de Lula Mari, presenta más de 50 pinturas al óleo de distintos formatos, donde la artista despliega una destacada destreza técnica mediante el manejo de la luz, el color y los contrastes. La exposición se organiza en tres núcleos temáticos que proponen un recorrido por escenas domésticas, paisajes nocturnos y objetos cotidianos.

El curador Sebastián Nobrega señala que la muestra presenta “una casa que nos invita a entrar, a ver el detalle de lo cotidiano; las noches que nos muestran la tarea de la luz; y la cosa que atraviesa todo: lo que se ve, lo que es y lo que se pinta”. A través de escenarios nocturnos, naturalezas, animales, plantas y objetos, Lula Mari construye un universo donde conviven lo onírico, lo mitológico y los paisajes característicos del Delta.

El MAT, ubicado en Paseo Victorica 972, se encuentra abierto de miércoles a viernes de 13:00 a 18:00 hs. También, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs (17:30 hs cierre de boletería). Vecinos de Tigre tienen entrada gratuita.

Para más información, contactarse con sus perfiles oficiales de Facebook e Instagram: Museo de Arte Tigre.