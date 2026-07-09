Vicente López celebró el Día de la Independencia y los 110 años de la Torre Ader

El municipio de Vicente López conmemoró el Día de la Independencia con un gran acto en la Torre Ader, donde además se celebró el 110º aniversario de la colocación de la piedra fundamental de este emblemático monumento histórico del distrito.

La jornada reunió a vecinos, autoridades municipales, descendientes de la familia Ader y miembros del Centro de Veteranos de Malvinas, quienes participaron de la conmemoración para homenajear una fecha central de la historia argentina y reconocer el patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

La intendenta Soledad Martínez dio unas palabras ante los presentes: “Es muy lindo poder estar acá, a los pies de la Torre Ader con toda su familia, sus descendientes, y con vecinos de Villa Adelina y de todos los barrios de Vicente López. Teníamos muchas ganas de festejar el Día de la Independencia como comunidad, pero también para homenajear a este símbolo tan lindo que tenemos en el municipio hace ya 110 años”.

Las actividades comenzaron con un desayuno compartido entre los vecinos. Luego se llevó adelante el acto oficial, que incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por los reconocidos artistas Hilda Lizarazu y Lito Vitale. Como parte de la ceremonia, un artista suspendido desde la Torre Ader desplegó e hizo flamear la bandera argentina, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Durante el cierre del acto, Lizarazu y Vitale tocaron la canción “Alto en la torre”, escrita y compuesta por Charly García. Una vez finalizado, los presentes pudieron acceder al interior de la torre y disfrutar de una exposición de autos antiguos en manos del Club de Amigos del Ford A.

Además, la intendenta Soledad Martínez entregó una placa conmemorativa a Magdalena Vila Torralva, tataranieta de Bernardo Ader, por los 210 años de la Independencia y por los 110 años de la piedra fundamental de la Torre Ader.

El 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia de la República Argentina. Se recuerda la firma del Acta de 1816 en la Casa de Tucumán, donde los representantes de las Provincias Unidas declararon la independencia formal de la Corona Española.

La Torre Ader cuenta con un legado arquitectónico y cultural que lo convierte en uno de los símbolos de Vicente López. Ubicada en la calle Triunvirato al 3400, en el barrio de Villa Adelina, fue construida por Bernardo Ader en honor al centenario de la independencia argentina. Sus descendientes decidieron donar la torre a la Municipalidad, que hoy se encarga de su conservación y donde ofrece una gran variedad de actividades culturales. Desde lo alto de su mirador, vecinos y visitantes suelen disfrutar de una vista panorámica única de Vicente López y de toda la Zona Norte.

“Nos reunimos hoy para poner en valor nuestros símbolos, no sólo los patrios, sino los que hacen a la identidad de Vicente López. Esta torre es un símbolo de agradecimiento a nuestra ciudad. Todos en algún momento elegimos Vicente López, una ciudad que no para de crecer por el esfuerzo de los vecinos”, concluyó Soledad Martínez.