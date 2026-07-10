Julio Zamora acompañó la celebración por el Día de la Independencia junto a centenares de vecinos en Troncos del Talar

El intendente de Tigre fue invitado a participar de los festejos patrios por el 9 de Julio en la Asociación Junta Vecinal y compartió un encuentro con la comunidad. El evento incluyó un almuerzo, música y baile para el disfrute de los presentes.

En el Día de la Independencia, el intendente Julio Zamora, junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, recibió la invitación para participar de la celebración organizada en la Asociación Junta Vecinal de Troncos del Talar. Allí, compartieron los festejos junto a centenares de vecinos y vecinas que se acercaron para conmemorar una nueva fecha patria.

“La cercanía con los vecinos es algo que siempre caracterizó a esta gestión y lo creemos fundamental. Esta es una fecha para, más nunca, encontrarnos, reflexionar y pensar una Argentina que incluya a todos los sectores de la sociedad”, expresó Zamora.

Durante la jornada se llevó adelante una peña popular con música en vivo, presentaciones artísticas y una propuesta gastronómica, en un clima de encuentro y celebración que reunió a familias de la localidad. El evento permitió fortalecer los vínculos entre la comunidad y las instituciones del barrio, poniendo en valor las tradiciones nacionales.

“Siempre que hay un encuentro es una oportunidad para abrazarnos y dialogar con nuestros vecinos. Ahí es donde encontramos muchas veces las respuestas a las problemáticas que se nos presentan”, afirmó la secretaria Gisela Zamora.

Y agregó: “Valoramos cada invitación que recibimos de los clubes de barrio y de las distintas instituciones de nuestra comunidad, siempre es una oportunidad para estar cerca y reconstruir junto a nuestros vecinos el camino para lograr que Tigre siga siendo el mejor Municipio”.

En la actividad, el jefe comunal junto a autoridades municipales, dialogaron con vecinos y vecinas destacando el rol de las entidades comunitarias como espacios de participación e integración social.

Por su parte, la concejala Cecilia Ferreira, expresó: “La verdad que estamos muy emocionados. Fue un día muy especial. Festejamos junto a más de 400 vecinos, instituciones y organizaciones, como nos pide el intendente Julio Zamora; estar cerca de los vecinos, escucharlos. Esto fue posible gracias a la organización y al trabajo de muchas personas: la delegación, los vecinos y los referentes. La verdad que nos vamos con el corazón lleno”.