Vuelve la Feria Vibra Emprendedora a San Fernando con una edición especial por el Día del Amigo

La propuesta reunirá a emprendedores, artesanos, gastronomía y música en vivo este sábado 11 de julio. La entrada será libre y gratuita.

En el marco de las celebraciones por el Mes de la Amistad, San Fernando será sede de una nueva edición de la Feria Vibra Emprendedora, una propuesta que reúne a productores locales, artesanos y emprendedores en una jornada pensada para toda la familia.

El encuentro se realizará el sábado 11 de julio, de 10 a 17 horas, en el salón ubicado en 3 de Febrero 842, en pleno centro de San Fernando. La entrada será libre y gratuita.

La feria se consolidó como un espacio de promoción para los emprendedores de la región y, en esta oportunidad, ofrecerá una edición especial con una amplia variedad de propuestas para quienes buscan regalos originales de cara al Día del Amigo.

Los organizadores informaron que los espacios para expositores ya fueron cubiertos en su totalidad, por lo que los visitantes encontrarán una importante oferta de productos de diseño, artesanías, indumentaria, decoración, gastronomía y artículos elaborados por emprendedores locales.

Además de los stands, la jornada contará con música en vivo, sorteos y actividades recreativas, en un ambiente pensado para compartir en familia o con amigos.

La organización invita a vecinos de San Fernando y de toda la zona norte a acercarse con el mate para disfrutar de una jornada al aire libre, apoyar el comercio local y conocer nuevas propuestas de emprendedores independientes.

Fuente: InfoBAN