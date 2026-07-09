En el CUT, continúan los Talleres de Orientación Vocacional del Municipio

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó de la jornada destinada a estudiantes de sexto año de secundaria. La actividad tuvo como objetivo acompañar a los vecinos y vecinas en su búsqueda de proyectos universitarios, terciarios o carreras de oficios.

El Municipio llevó a cabo una nueva jornada del Taller de Orientación Vocacional en el Centro Universitario Tigre (CUT). Los estudiantes de sexto año de secundaria participaron de una recorrida por el espacio y se presentaron las ofertas académicas locales.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, expresó: “Estuvimos acompañando a estos jóvenes que buscan un camino para su futuro académico y laboral. Desde el Municipio acercamos las herramientas para facilitar la toma de decisiones y que tengan una mejor orientación”.

El programa de orientación vocacional tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en la búsqueda de proyectos universitarios, terciarios o carreras de oficios.

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