San Isidro emitirá un bono para acelerar obras clave

El Concejo Deliberante aprobó la medida que permitirá financiar mejoras en el espacio público y conectividad sin comprometer el presupuesto diario del municipio.

El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó, en una sesión conjunta de concejales y la Asamblea de Mayores Contribuyentes, la emisión de un bono destinado a financiar un plan integral de obras públicas en el distrito.

La iniciativa, diseñada por el Departamento Ejecutivo bajo criterios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad y previsibilidad financiera, cuenta previamente con la aprobación de los gobiernos nacional y provincial. El objetivo es canalizar el ahorro privado hacia obras de interés público, reemplazando el financiamiento con gastos corrientes. De esta manera, se podrán ejecutar de forma acelerada mejoras en infraestructura, espacio público, seguridad y conectividad, que serán pagadas en un período de mediano plazo.

La votación en el recinto, del que participaron 23 concejales y 22 vecinos en representación de la comunidad, culminó con 37 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención, dando luz verde a una herramienta financiera que permitirá pagar las obras a mediano plazo, beneficiando a las actuales y futuras generaciones de sanisidrenses.