El Municipio ofrecerá una amplia agenda gratuita de espectáculos, teatro, cine

Del 19 de julio al 2 de agosto, el Gobierno local organizará una extensa programación de actividades culturales. Esto tendrá lugar en los teatros Pepe Soriano y Pacheco, el auditorio municipal Raúl “Ruso” Wildemer, los museos Reconquista y Sarmiento, la Casa de las Culturas, el Honorable Concejo Deliberante y distintos espacios públicos del distrito.

Como cada año, las vacaciones de invierno en el Municipio de Tigre contarán con una agenda pensada para que las familias puedan compartir tardes de entretenimiento en diferentes localidades. Todos los espectáculos contarán con acceso libre y gratuito, sujeto a la modalidad de ingreso de cada espacio.

La programación itinerante llevará espectáculos infantiles gratuitos a clubes, plazas, museos y espacios públicos de todo el distrito, siempre a las 15 horas. La agenda incluirá funciones en General Pacheco, Troncos del Talar, La Paloma, Rincón de Milberg, El Talar, Tigre Centro, Tigre Norte, Villa La Ñata, Las Tunas, Ricardo Rojas, Don Torcuato, Benavídez y el Delta.

Las propuestas incluirán espectáculos como: “La Troupé de Momo”, “Circo Udai”, “Pichiculundios”, “El Equilibrista Desequilibrado”, “Luser Circo”, “Cuentos del Río”, “Un Dulce Cielito”, “Morita Show”, “Martín Klo”, “Un juglar en cautiverio”, “Mago Galo”, “Titania y Magic Show”, “Lulet Circo”, “Gonza Payaseando” y “Juegos Salpicados”.

Además, el Teatro Municipal Pepe Soriano presentará una programación especial con funciones gratuitas todos los días a las 15 hs. La cartelera contará con las obras “Bola… dame bola” (19 de julio), “Las aventuras de Mario, Superhéroes al rescate” (20 de julio), “Juguetes en apuros” (21 de julio), “Pitipá” (22 de julio), “Viva las Brujas” (23 de julio), “No dejen de mirar… nos” (24 de julio), “Mondo Bestia” (25 de julio), “Frozen” (26 de julio), “Cuatro Quesos” (27 de julio), “Bella y Bestia” (28 de julio), “Merlina” (29 de julio), “Magia loca” (30 de julio), “Sin Julepe” (31 de julio), “Tigrecitos” (1 de agosto) y “Una mágica amistad” (2 de agosto). Las entradas deberán retirarse un día antes de cada función, de 16 a 19 horas, en la boletería del teatro, ubicada en Ituzaingó 2950, Benavídez, presentando DNI.

Por su parte, el Teatro Pacheco también ofrecerá una programación especial de espectáculos infantiles gratuitos. Las funciones se realizarán a las 15 hs y las entradas deberán retirarse un día antes de cada presentación -de 16 a 19 hs- en el stand de Cultura ubicado dentro del teatro, en Santiago del Estero 185, General Pacheco, presentando DNI que acredite domicilio en Tigre. La programación estará integrada por “Bola… dame bola” (21 de julio), “Una mágica amistad” (22 de julio), “Silencio” (23 de julio), “La magia de imaginar” (29 de julio), “Viva las Brujas” (30 de julio) y “Bella y Bestia” (31 de julio).

El Auditorio Municipal Raúl “Ruso” Wildemer de Ricardo Rojas – inaugurado recientemente por la gestión del intendente Julio Zamora – también formará parte del circuito cultural con ocho funciones gratuitas para toda la familia, siempre a las 15 hs. El espacio presentará los espectáculos “Circo Udai”, “Soplaré y soplaré”, “Corto Cirqyto”, “Bella y el reencuentro”, “Concierto Vértigo”, “La magia de imaginar”, “Hello Kitty” y “Merlina”.

Los museos municipales también abrirán sus puertas con propuestas especialmente pensadas para las vacaciones de invierno. En el Museo de la Reconquista se desarrollarán el “Taller Castillo” y el ciclo “Mochila Yaguareté Korá”, mientras que el Museo Sarmiento ofrecerá muestras de artes visuales, talleres temáticos como “Lorca”, “Spike” y “Trombeta”, además de visitas guiadas para que vecinos y visitantes conozcan el patrimonio histórico y cultural del distrito.

En la Casa de las Culturas, las familias podrán disfrutar de una programación especial compuesta por la muestra “El Principito y Narraciones”, junto a los talleres “Xul Solar”, “El jardín de los cuidados” y un espacio de ilustración destinado a niños y niñas.

Por otro lado, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre será sede de un ciclo de cine infantil con la proyección de las películas “Metegol”, de Juan José Campanella, el 21 de julio, y “Robotia”, de Diego Cagide y Diego Lucero, el 28 de julio. Ambas funciones se realizarán a las 15 horas en el SUM “Dra. Alejandra Nardi”, con ingreso libre y gratuito por orden de llegada.

Por último, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre será sede de un ciclo de cine infantil con la proyección de las películas “Metegol”, de Juan José Campanella, el 21 de julio, y “Robotia”, de Diego Cagide y Diego Lucero, el 28 de julio. Ambas funciones se realizarán a las 15 horas en el SUM “Dra. Alejandra Nardi”, con ingreso libre y gratuito por orden de llegada.

Para más información, consultar las redes sociales del área de Cultura: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.