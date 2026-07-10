Sábados para la Comunidad, el programa que amplía la oferta sanitaria municipal

Vecinos y vecinas de Tigre pueden acercarse los sábados de 8 a 14 hs al Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) de Benavídez para realizarse curaciones, toma de presión arterial, testeos de VIH y Sífilis. También, se aplicarán vacunas de calendario, entre otros servicios.

El Municipio de Tigre pone en marcha el programa Sábados para la Comunidad, destinado a ampliar la oferta sanitaria en el territorio. Tiene como objetivo absorber la demanda de los vecinos y vecinas ante la necesidad de recibir atención en materia de salud.

En este contexto, vecinos y vecinas de la comunidad tienen disponibles el Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) de Benavídez los sábados de 8 a 14 hs. El espacio se ubica en la intersección de las calles Alvear y Marabotto.

Los servicios disponibles son: curaciones; toma de presión arterial; testeos de VIH y Sífilis. Además, se aplicarán vacunas de calendario -niños y adultos-; PAP a demanda; consejería de métodos anticonceptivos, también a demanda y todo lo relacionado a salud de la mujer.

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