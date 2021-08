La diputada Roxana López destacó que “es necesaria la integración del sistema de salud”

Al exponer ante sus pares, la diputada provincial y vecina de Tigre valoró la gestión de Kicillof y Gollán para afrontar la pandemia.

La diputada provincial del Frente de Todos, Roxana López, se manifestó a favor de “la integración del sistema de salud” y valoró la gestión encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ex ministro Daniel Gollán para afrontar la pandemia, en el marco de la sesión de esta tarde de la Cámara Baja bonaerense.

La legisladora tigrense habló ante sus pares durante el tratamiento del proyecto de adhesión provincial al marco legal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 con la inclusión de niños, niñas y adolescentes, que finalmente fue aprobado.

“En el más de un año y medio que llevamos enfrentando esta pandemia quedó demostrado que una de las prioridades de la gestión que encabeza el gobernador Axel Kicillof fue siempre garantizar el acceso a la salud de todas y todos los bonaerenses”, expresó López.

“Con más de 400 postas de vacunación a lo largo y lo ancho de nuestra Provincia y más de 14 millones 500 mil dosis aplicadas, nuestro gobierno ha tomado la indelegable responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho a la salud pública, sin diferencias entre las personas, sin importar el nivel de ingresos o el tipo de cobertura que cada una o uno tenga”, continuó la diputada provincial.

“Para comprender la real dimensión de lo realizado, necesitamos hacer memoria, como hace unos días nos planteaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, agregó la diputada, quien hizo un detallado repaso sobre la situación de precariedad en la que se encontraba el sistema de salud provincial.

“En 2019, nos encontramos con seis hospitales de gestión mixta que por decisión e irresponsabilidad del gobierno anterior no funcionaban en su totalidad; con equipamientos tecnológicos fuera de servicio; con una enorme falta de mantenimiento de los hospitales; con bancos de drogas para diferentes enfermedades vaciados”, relató la legisladora.

Como ejemplo de este contexto, López recordó que “durante el gobierno de (María Eugenia) Vidal, el hospital provincial de General Pacheco estaba detonado”, con salas y pasillos “en los que se caían las paredes y los techos”.

“Frente a esta realidad y en medio de una pandemia, nuestro gobernador y el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, lograron la reconstrucción de un sistema de salud que estaba totalmente devastado”, enfatizó la diputada.

En su exposición, relató que se finalizaron 125 obras en hospitales y centros de atención primaria; se pusieron en funcionamiento cinco hospitales de gestión mixta, 20 unidades sanitarias móviles y ocho hospitales modulares; se adquirieron 400 toneladas de equipamiento de protección personal para trabajadoras y trabajadores.

También explicó que se amplió de 833 a 2.380 la dotación de camas de cuidados intensivos; se conformó una red de 87 laboratorios, donde se realizaron 5 millones de testeos; y se incorporaron más de 10.400 trabajadoras y trabajadores de la salud.

Además, la legisladora del Frente de Todos hizo especial hincapié en la creación de “una unidad centralizada de gestión de camas y derivación de pacientes, algo totalmente importante, que no existía y que pudo articular a los tres sectores del sistema de salud”.

Por otra parte, López señaló que “la campaña de vacunación avanza a buen ritmo y se está cumpliendo el objetivo de completar los esquemas de inmunización con las dos dosis”, gracias a que “la aceptación de la combinación de vacunas es casi total”.

“Al recorrer las postas de vacunación nos encontramos con la alegría y la emoción enorme de nuestras vecinas y nuestros vecinos”, agregó.

De cara al futuro, la diputada reconoció que “quedan pendientes muchas cosas por transformar” y puntualizó: “No hay dudas de que la integración del sistema de salud argentino es necesaria y las legisladoras y los legisladores debemos hacer nuestro aporte para poder lograrla porque uno de sus principales problemas es la fragmentación, que produce y reproduce la desigualdad en el acceso al derecho a la salud”.

