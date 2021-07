Resumen informativo de la Zona Norte del Gran Buenos Aires  

Síntesis de noticias e los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Más comercios ya tienen su habilitación en Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, estuvo presente en el acto de entrega de habilitaciones comerciales que se realizó en las inmediaciones de la ‘Casa de Cultura y Arte’, ubicada dentro del Predio Municipal.

El jefe comunal dijo: “El objetivo es potenciar el sector productivo, porque nuestros comerciantes trabajan, se esfuerzan y son constantes. Este es el premio al querer hacer las cosas bien. Seguiremos para que más gente regularice su comercio. Ellos son quienes mueven la economía local y generan empleo”.

En total se entregaron 27 habilitaciones comerciales que forman parte de un total de más de 100 que se adjudicarán próximamente.

Para finalizar, Nardini señaló: “Queremos sembrar conciencia para regularizar la mayor cantidad de comercios posibles y, quienes no lo hayan hecho, que se puedan acercar a la Dirección de Habilitaciones”, la misma atiende en la planta baja del Palacio Municipal (Av. Pte. Perón 4276, Malvinas Argentinas) de lunes a viernes de 8 a 16 h. Números de contacto: 4660-9000, internos 1416 y 1295.

TIGRE

(*) El Municipio de Tigre superó las 14.200 aplicaciones contra el COVID-19 en la doble jornada de vacunación especial

El intendente de Tigre, Julio Zamora, destacó el trabajo mancomunado entre el Municipio, Nación y Provincia para avanzar con la campaña de inoculación del programa Buenos Aires Vacunate. Lo hizo en el marco de la doble jornada de vacunación especial en el partido, donde se inmunizaron 14.245 vecinos y vecinas contra el COVID-19. A la fecha, la cifra total de vacunados en el distrito ya superó las 185 mil aplicaciones.

“Hicimos esta ampliación de las postas gracias al trabajo realizado entre el Municipio, Provincia y Nación; estamos muy contentos porque consideramos que alcanzamos un número sumamente importante. Con mucho compromiso y con un gran esfuerzo de parte de las tres jurisdicciones del Estado seguimos avanzando con esta campaña para dejar atrás la pandemia lo más pronto posible”, señaló el jefe comunal.

Los operativos especiales tuvieron lugar en el playón de trenes del distrito, las plazas de General Pacheco y El Talar, el Centro de Jubilados San Marcelo de Don Torcuato y el Club San Justo de Benavídez; como también en las postas de inoculación fijas situadas dentro del Municipio. Personal de salud, seguridad, educación y auxiliares; embarazadas; mayores de 40 en adelante, vecinos entre 18 y 39 años con comorbilidades demostrables, y personas de 18 a 39 sin comorbilidades que obtuvieron su turno a través de la web http://www.vacunatepba.gba.gob.ar/ pudieron acceder a su dosis correspondiente.

El distrito cuenta con 5 postas fijas de inoculación en las delegaciones de Benavídez y Don Torcuato; en el Polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar -a cargo del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA)-, el Hospital Materno Infantil de Tigre centro y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco.

(*) Plan de Poda 2021: el Municipio ya intervino 1.600 árboles en Tigre Centro

El Municipio de Tigre continúa adelante con el Plan de Poda 2021 en diversas calles y avenidas del centro de la ciudad. En esta primera etapa, se contempla la intervención de más de 10.000 ejemplares en todo el partido, con el objetivo de preservar el cuidado del tendido eléctrico, luminarias públicas, veredas y propiedades privadas.

Durante los últimos días, el personal de la comuna realizó extracción, poda correctiva y raíces en Tigre centro, sobre Liniers, entre Libertadores y 25 de Mayo; Dardo Rocha, entre Montes de Oca y Paso; Montes de Oca, entre Vivanco y Enciso; y España, entre Almirante Brown y Sarmiento.

La iniciativa consiste en el desarrollo de tareas de extracción, poda correctiva, formativa y de raíces para evitar roturas de veredas y propiedades. Las especies que predominan en el distrito son plátanos, jacarandás, liquidámbar, casuarinas, paraísos, sauces y fresnos.

Los vecinos podrán hacer sus pedidos de poda en la Dirección de Espacios Verdes, al teléfono 4512-4522 / 37 o al 0800-122-TIGRE (84473). Además, pueden comunicarse con la delegación correspondiente ingresando al siguiente link CLICK AQUÍ.

(*) Construcción de nuevas veredas en Ricardo Rojas

El Municipio de Tigre continúa con la construcción de nuevas veredas en la localidad de Ricardo Rojas.

En ese marco, el personal de la comuna efectuó las labores sobre Avenida Marcos Sastre, esquina Vilela.

Estos trabajos se suman a otros desarrollados por el Municipio, como el mejoramiento de centros comerciales a cielo abierto, recolección de montículos, construcción de pavimentos y conexión de luminarias, entre otros.

Para formalizar inquietudes, los vecinos pueden efectuarlas a través de la delegación correspondiente a su localidad, ingresando al siguiente CLICK AQUÍ

SAN ISIDRO

(*) Campaña ambiental “Sí al río limpio”

El Municipio de San Isidro junto a ONG retoma la campaña ambiental “Sí al Río Limpio”, en la que invita a la comunidad a participar de esta iniciativa, cuyo objetivo es eliminar el plástico en la costa del distrito. El próximo encuentro es el sábado 17 de julio, a las 10 hs, en Pacheco y el río, Martínez y se repite todos los terceros sábados de cada mes.

“Más allá de limpiar el río la idea es generar conciencia en la comunidad de que todos los residuos sueltos que quedan en la vía pública a través de los sistemas pluviales terminan en nuestros ríos y lo contaminan”, explicó el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín.

Se solicita concurrir con guantes, tapaboca, calzado seguro, repelente, sombrero, alcohol en gel e hidratación.

(*) El municipio renueva un tramo de la calle Neyer en Beccar

El Municipio de San Isidro avanza con trabajos de bacheo de hormigón en Intendente Neyer, entre avenida Andrés Rolón y Luis de Flores, en Beccar.

“La obra de unos 380 metros cuadrados se ejecuta mediante el tendido de una base de hormigón simple de 12 centímetros de espesor y una calzada de hormigón rico de 18 cm, reforzado con malla de acero”, precisaron desde la Secretaría de Obras Públicas.

Estos trabajos se desarrollan como parte del Programa de Mejoras y Mantenimiento de la red vial 2021 del Municipio.

(*) Renovación integral de veredas en el Casco Histórico

El Municipio de San Isidro avanza en la renovación integral de las veredas de Av. del Libertador, desde Primera Junta hasta Roque Sáenz Peña. Las obras se ejecutan en el marco del ambicioso programa de puesta en valor del casco histórico del Partido, zona que es patrimonio histórico y cultural del distrito.

Actualmente las obras avanzan desde Ituzaingó hacia Roque Sáenz Peña. Ya finalizó la etapa del tramo entre Primera Junta e Ituzaingó.

“Los trabajos se realizan mediante el retiro de las baldosas existentes, la extracción de raíces, compactación de suelo y la colocación de nuevos baldosones colorados”, explicaron desde la Secretaría de Obras Públicas.

Las principales tareas que se desarrollan son raleos de seguridad en árboles añosos, recorte de raíces de árboles que fueron evaluados previamente, reconstrucción y bacheo del empedrado, reconstrucción de cordones dañados y la renovación de las veredas.

VICENTE LOPEZ

(*) Nuevo canal para gestionar turnos de testeo por covid

Se trata de un número de WhatsApp que le permite a los vecinos solicitar un turno, recibir el resultado, cancelar el turno y realizar otros trámites.

Para poder hacer estas gestiones, los vecinos deben enviar un mensaje de WhatsApp con la palabra “HOLA” al 11 2287 3894.

Actualmente funcionan tres Centros de Testeo para personas con síntomas con la modalidad de turnos en el Campo 1 (Olivos), la URI Dr. J. Burman (Carapachay) y la URI Dr. Ramón Carillo (Florida). Por otro lado, en el Centro de Convenciones (Vicente López), donde también se debe solicitar turno, se realizan testeos para quienes son asintomáticos y hayan estado en contacto con un COVID positivo, es decir, personas consideradas “contacto estrecho”. Además, el Hospital Houssay realiza hisopados de manera espontánea.

Los centros funcionan de 8 a 16 horas. El test que se realiza utiliza la técnica de antígeno, a través de un hisopado nasal, y el resultado se obtiene a partir de los 15 minutos de realizado el mismo. Es importante tener en cuenta que el resultado se enviará por mail y no se le comunicará al vecino en el momento, con el fin de evitar que esperen en el lugar.

Además, los vecinos también pueden solicitar su turno para hisoparse a través de la página web del municipio en el siguiente link: https://www.vicentelopez.gov.ar/turnos-para-centros-de-testeo-covid-19.

(*) Continúan las clases de gimnasia en vivo por Instagram

La secretaria de Deportes de Vicente López continúa brindando clases on line para que todos los vecinos puedan ejercitarse desde sus casas.

La iniciativa comenzó el año pasado a consecuencia de la pandemia y tuvo una gran aceptación. El objetivo es que los vecinos puedan seguir ejercitándose sin la necesidad de salir de sus casas.

Las clases se dictan en vivo a través de los instagrams de @vivamosvl y @deportesvl de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

Yoga, gimnasia, entrenamiento funcional, ritmos latinos, ritmos urbanos, strerching y yoga son algunas de las actividades que hay disponibles en las plataformas para toda la comunidad.

Para más información: https://www.facebook.com/DeportesVL

(*) Asistencia a vecinos en entidades bancarias

El Municipio de Vicente López continúa acompañando a quienes se acercan a realizar trámites en las entidades bancarias. El personal de la Municipalidad garantiza el distanciamiento entre personas, colabora en tareas de sanitización y desinfección, y brinda asistencia en primeros auxilios. En esta ocasión, se trabajó en la sucursal de Munro del Banco Provincia, en Vélez Sarsfield al 4500.

Desde que comenzó en diciembre del año pasado, el operativo ya alcanzó a más de 250 mil personas en todas las localidades.

Al momento de ingresar o egresar del banco, el personal ofrece sanitización a las personas con una solución de agua y alcohol. Además, las zonas bancarias son desinfectadas a través de rociadores e hidrolavadoras durante la noche, para que al comenzar una nueva jornada estén higienizadas.

El personal de Defensa Civil asiste a los adultos mayores ante cualquier consulta o duda, así como a los vecinos que se acercan a realizar trámites presenciales en los bancos.

Provincia de Olivos y habitualmente se hacen a diario en los bancos Piano, Nación y Supervielle, entre otros, que fueron identificados como posibles focos de aglomeración de personas debido a la gran afluencia que tienen.

(*) Limpieza de sumideros en Carapachay

El municipio realiza durante todo el año la limpieza de sumideros con el objetivo de evitar anegamientos en las calles y la acumulación de agua en puntos específicos. En esta oportunidad, se realizó en la esquina de Acassuso y Antártida Argentina, Carapachay.

Asiduamente se realiza la limpieza integral en todos los sumideros, a excepción de los sumideros ubicados en los centros comerciales, que debido a la gran acumulación de residuos son más frecuentes los pedidos de desobstrucción de cañerías.

En situaciones de alertas meteorológicas, se activan los protocolos de recolección de residuos y limpieza de sumideros. En posibles casos de obstrucciones, se le da aviso al equipo de Higiene Urbana y al área de Tránsito, quienes recorren el partido por cualquier situación de riesgo.

Asimismo, Vicente López incorporó recientemente un camión desobstructor, que entre sus principales características tiene un sistema de succión, con mayor caudal de aire, un equipo silenciador, que minimiza el ruido durante los trabajos, un tanque de desechos sólidos y un control inalámbrico con 15 funciones para un manejo remoto.

SAN FERNANDO

(*) El Municipio acercó trámites y servicios a la Plaza Dorrego de Victoria

El Municipio de San Fernando realiza operativos integrales para acercar servicios a los vecinos. En esta ocasión, estuvieron las áreas de Atención al Vecino, Salud, Medio Ambiente (‘Eco Sanfer’) y Zoonosis junto a la ANSES atendiendo en la Plaza Dorrego de Victoria.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, supervisó el operativo junto a concejales, trabajadores municipales y consejeros escolares para evacuar dudas y asesorar sobre los servicios gratuitos.

“Estamos llevando adelante un operativo ´El Municipio en tu barrio´ en la Plaza Dorrego, que está totalmente renovada y donde los vecinos se pueden acercar a conocer los servicios municipales. Participa Anses, Atención al Vecino, Zoonosis con la vacunación de mascotas, el equipo de Medio Ambiente difundiendo el programa de semillas y Salud con vacunación antigripal y de calendario”, explicó Eva Andreotti.

En tanto, la funcionaria agregó: “Estos servicios son muy importantes porque ponemos todos los dispositivos municipales al alcance de los vecinos y de forma itinerante recorremos todos los barrios de San Fernando”.

Por su parte, el Director de Anses San Fernando, Pablo Pasut, detalló: “Estamos acompañando la iniciativa del Municipio acercando los servicios de Anses a los vecinos de Victoria, con el objetivo de descentralizar nuestras oficinas a la hora de iniciar trámites o consultas. Hacemos asesoramiento general de Asignación Universal por Hijo, desempleo, jubilaciones, pensiones, salario familiar, entre otros. Estamos atendiendo unos 70 vecinos por fin de semana, así que estamos muy conformes con esta iniciativa”.

JOSE C. PAZ

(*) La Universidad abre inscripción a cursos de idiomas

Se trata de cursos virtuales de inglés, francés, portugués, lengua de señas argentina e italiano para personas con o sin conocimientos previos.

La Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) informó que, del 15 al 25 de julio, se abre la inscripción a cursos regulares de su Centro de Idiomas para el segundo cuatrimestre 2021.

Las clases inician la semana del 9 de agosto y finalizan el 18 de noviembre. Los cursos son arancelados y están abiertos a personas con o sin conocimientos previos. La oferta está integrada por cursos de: inglés, francés, portugués, lengua de señas argentina e italiano.

El trámite de inscripción se realiza exclusivamente de manera virtual. Para ello, quienes se inscriban por primera vez y no tengan conocimientos previos deberán seleccionar directamente el nivel 1 del idioma a cursar. Por su parte, quienes se inscriban por primera vez y cuenten con conocimientos previos podrán realizar una entrevista para evaluar el nivel.

Debido a la situación de pandemia los cursos se dictarán de forma virtual. Los encuentros serán semanales.

(*) Entregaron resoluciones jubilatorias de A.N.SE.S

En las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de José C. Paz, ubicadas en Av. Perón 5098 y Ruta 24, se realizó el acto de entrega de Dieciséis Resoluciones Jubilatorias a ciudadanos paceños.

En representación del intendente Mario Alberto Ishii, la entrega estuvo a cargo del Secretario de Acción Directa, Pablo Mansilla; conjuntamente con la Gerenta de ANSES UDAI José C. Paz, Mariana Ávila acompañados por el Diputado Provincial, José Pérez; el Secretario de Gobierno, Claudio Pérez; el Presidente del Consejo Escolar, Pablo Castro; el Director Gral. de Juventud, Andrés Corvalán y el Coordinador de Hospitales, Daniel Torres.

En esta segunda entrega del año, y con estricto protocolo covid-19, ya son cerca de 120 jubilaciones que se entregan en el distrito, trabajando con sistema de turnos, acercando las políticas de seguridad social a los sectores vulnerables, a los trabajadores y trabajadoras, ampliando sus derechos e igualdades.

La titular del Anses, Mariana Avila anunció que “Hacia mucho tiempo en José C. Paz no se entregaban jubilaciones en esta oficina, hoy es una realidad”, anunciarles la importancia de que “con el Presidente Alberto Fernández y la directora ejecutiva Fernanda Raverta pudieron firmar la nueva Ley moratoria para todas aquellas mujeres que tengan 60 años o más, las condiciones para jubilarse no cuenten con los aportes pero que tengan familia o hayan quedado a cuidar a sus hijos. Es para celebrarlo y que lo trasmitan a sus conocidos”, remarcó Avila.

En tanto Pablo Mansilla transmitió el saludo del jefe comunal y destacó la labor del área nacional, “se ha trabajado mucho, yo sé cómo trabaja Mariana, siempre está al lado de los abuelos, muchas gracias por todo lo que haces”, instando a la población a “vacunarse, cuidarse y que esta pandemia nos ha dejado una enseñanza, de querernos más, a estar más unidos. El gobierno municipal ha trabajado mucho. Sean muy felices con su jubilación porque trabajaron mucho para esto”, concluyó Mansilla.

Editor: Claudio Omar Antunovich