El programa Plazas Activas continúa convocando a decenas de vecinos del Municipio

Las actividades se realizaron en espacios públicos de las localidades de General Pacheco, Don Torcuato, Benavídez, El Talar y Tigre centro. Se trata de clases gratuitas de zumba y otros ritmos que no requieren inscripción previa.

En cinco localidades del Municipio de Tigre, el Gobierno comunal llevó adelante el programa itinerante Plazas Activas, iniciativa que tiene como objetivo incentivar el desarrollo de prácticas saludables en la ciudad.

Los encuentros tuvieron lugar en la Plaza General Pacheco, de la mencionada localidad; Plaza San Martín, de Benavídez; Plaza Alvear, situada en Don Torcuato, Plaza El Talar, ubicada en El Talar; y el playón de la estación de trenes del centro del distrito.

Se trata de prácticas guiadas por profesores de los polideportivos locales que tienen como finalidad promover el desarrollo de actividad física. Se realizan clases de zumba y otros ritmos.

Los encuentros son gratuitos y de acceso libre para los vecinos y vecinas. Para más información, comuníquese a través de las redes sociales, Facebook: DeportesTigre o por teléfono al 4589-9443.