Nardini inauguró cinco nuevas cuadras en el barrio Rodríguez

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, junto a la secretaria general del municipio, Noe Correa, inauguraron un lote de cinco cuadras en el barrio Rodríguez, conexión entre las ciudades de Grand Bourg y Tierras Altas. Junto a los vecinos recorrieron parte de la obra y realizó el clásico corte de cinta.

Las calles intervenidas fueron: 9 de Marzo entre Fray Luis Bolaños y América, América entre 9 de Marzo y El Callao, y Coronel Bogado entre Fray Luis Bolaños y América. Con la intervención de 3,188,71 metros cuadrados de calzada de hormigón simple. Cabe recordar que la zona ya había sido intervenida con obra hidráulica, lo que facilitó la ejecución de esta etapa final.

La obra complementa el pavimento recientemente ejecutado en la calle Fray Luis Bolaños, fortaleciendo la red vial existente y generando una vía de circulación continua y segura para los vecinos. Durante la inauguración, Nardini recordó: “Cuando inauguramos la primera etapa de Bolaños nos tocó hacerlo bajo una lluvia torrencial, y eso nos permitió mostrar el antes y el después de lo que genera un pavimento de hormigón con hidráulica. Hoy, con esta segunda etapa, favorecemos la accesibilidad y mejoramos la calidad de vida de los vecinos”.

La ejecución fue posible gracias a la Subsecretaría de Servicios Públicos, que llevó adelante los trabajos con mano de obra de la cuadrilla municipal y materiales producidos en la Planta Hormigonera, en el marco de una administración responsable de los recursos. En ese sentido, Nardini subrayó: “Más allá de lo difícil en lo económico y social, elegimos el camino de cuidar los fondos y sostener el equilibrio fiscal. Malvinas lo mantiene hace diez años y eso nos permite seguir adelante con la obra pública”.

La obra mejora la conectividad entre las ciudades de Grand Bourg y Tierras Altas, facilita la circulación diaria y reduce los riesgos de anegamientos. Además, incrementa el valor de las propiedades y garantiza mayor seguridad y calidad de vida en el barrio Rodríguez, respondiendo a una demanda histórica de los vecinos. “Hoy estamos solucionando una obra de conectividad esperada durante tantos años. Eso muestra que el municipio escucha, evalúa prioridades y avanza en base a las problemáticas de los vecinos”, concluyó Nardini.