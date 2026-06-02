En los jardines del MAT, el Municipio homenajeó al histórico piloto y preparador Eduardo “Cacho” Matías

La actividad reunió a familiares, amigos, vecinos y fanáticos del automovilismo, quienes disfrutaron de una exhibición de vehículos históricos, charlas sobre Turismo Carretera y un emotivo reconocimiento a una de las figuras más destacadas del deporte argentino vinculadas al distrito.

El Municipio de Tigre llevó adelante un homenaje a Eduardo “Cacho” Matías en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT), donde familiares, amigos, vecinos y referentes del automovilismo recordaron la trayectoria de quien fue uno de los pilotos y preparadores más reconocidos del país.

La jornada comenzó con la llegada de vehículos históricos y continuó con una exhibición de cupecitas que compitieron junto a Matías, además de automóviles restaurados representativos de las décadas del 60 y 70. Más tarde, se desarrolló una charla coordinada por Ova Sierra, que contó con la participación de Fabián Matías, hijo del homenajeado; el periodista especializado Carlos Alberto Legnani; Oscar Valdez y Franco Gava, quienes compartieron historias, anécdotas y recuerdos vinculados al Turismo Carretera y a la trayectoria de “Cacho” Matías.

Por su parte, Fabian Matías —hijo del homenajeado— expresó: “Es una emoción muy grande, porque mi viejo empezó a correr en 1966 junto a los grandes del automovilismo. Esta es la cupecita de Oscar Alfredo Gálvez, la última con la que ganó una carrera, en 1961. Nosotros la conservamos desde aquella época y hoy está en Tigre. El Municipio quiso rendirle este homenaje a papá al cumplirse diez años de su fallecimiento. Ver a toda la gente que vino es impresionante; demuestra cómo lo siguieron y acompañaron durante toda su vida en el automovilismo”.

Finalmente, se realizó el acto central de homenaje junto a familiares y allegados de “Cacho” Matías, en reconocimiento a su legado dentro del automovilismo nacional y su estrecho vínculo con la comunidad de Tigre.

Asimismo, Cacho Fangio —hijo de Juan Manuel Fangio— expresó: “Cacho Matías, además de ser un gran corredor, era una excelente persona. Estoy seguro de que, desde algún lugar, hoy debe estar presenciando este homenaje. Quizás lamentando algunas cosas, pero también orgulloso de todo esto, especialmente de la familia que tiene. La convocatoria de gente para este evento fue algo que, por momentos, resultó inaudito. Nadie espera una respuesta así, pero creo que él se merecía este reconocimiento. Por eso estamos todos acá”.

Históricamente asociado a la marca Ford, Eduardo “Cacho” Matías tuvo una destacada participación en el Turismo Carretera, donde compitió con el emblemático Ford Falcon. Además de su desempeño como piloto, fue ampliamente reconocido por su capacidad técnica en el desarrollo de motores y chasis de competición, convirtiendo a su taller en un punto de referencia para distintas generaciones de corredores.

Su trayectoria se desarrolló durante una de las etapas más recordadas del automovilismo argentino, compartiendo pistas con figuras legendarias como Luis Rubén Di Palma, Juan María Traverso y los hermanos Suárez. También fue protagonista de la histórica rivalidad entre Ford y Chevrolet, enfrentándose a referentes como Jorge Cupeiro y Carlos Marincovich.