Se profundiza el conocimiento del vino en Malvinas Argentinas para toda la provincia

Encabezado por el intendente Leo Nardini, junto al diputado provincial Luis Vivona y al presidente del Centro de Enólogos de Buenos Aires (CEBA), Alfredo Yornet, se realizó en lo que será el futuro Polo Gastronómico de Malvinas Argentinas, la firma del Convenio Marco de Colaboración entre las instituciones.

Un acuerdo para trabajar en conjunto con la escuela de Sommeliers que tiene base en el Centro de Estudios de Malvinas Argentinas. También estuvieron presentes autoridades municipales, docentes y alumnos del curso de Sommelier del Centro Municipal de Estudios.

El intendente destacó la importancia del convenio para el crecimiento de la actividad en la provincia de Buenos Aires: “La firma de este convenio con el Centro de Enólogos nos permite seguir un sendero de inversión, de crecimiento, de profesionalización y fomentar la creación de más herramientas y oportunidades que nos den la posibilidad de generar trabajo en estos momentos tan difíciles”.

El acuerdo establece un marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de impulsar acciones conjuntas de capacitación, asesoramiento técnico y promoción de la cultura vitivinícola en el distrito. Entre los beneficios inmediatos, los egresados del curso de Sommelier accederán a descuentos en programas de formación del Centro de Enólogos, además de contar con asistencia técnica en la organización de catas, seminarios y talleres.

La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial N° 15.404, impulsada por el diputado Luis Vivona, que creó un régimen integral de promoción para fortalecer las bodegas bonaerenses, atraer inversiones, expandir el enoturismo y consolidar una identidad vitivinícola propia en la provincia. En 2025, Vivona fue reconocido internacionalmente por el libro “Vino Buenos Aires” con el premio Gourmand Awards 2025 como mejor obra en la categoría “Mundo del Vino en el Hemisferio Sur”.

“La industria del vino tiene una potencialidad muy grande, hay desarrollo y una ampliación de las posibilidades laborales que este nuevo fenómeno genera: el turismo enológico, la industria, la gastronomía, las producción” destacó el diputado, y agregó: “El crecimiento de la industria requiere productores, bodegas y profesionales capacitados que aporten valor e innovación a la cadena productiva, este es un paso muy importante en ese sentido”.

Alfredo Yornet resaltó la importancia de la ley: “Es un día muy importante. Este convenio lo trabajamos a raíz de la conexión que tenemos con Luis Vivona y esperamos terminar este polo de educación para toda Malvinas y las adyacencias. La ley es un trabajo que no ha hecho nadie antes, hay que seguir divulgando, seguir conectando con los productores que figuran en el libro y los que se van agregando para compartir los mismos criterios”.

Nardini por su parte aseguró: “Promocionar, algo que Luis como legislador provincial llevó adelante con la ley de vinos Buenos Aires, fue lo que nos dio la posibilidad de desarrollar este convenio en nuestro municipio de Malvinas Argentinas, pero que lo vamos a seguir llevando adelante para que llegue a cada rincón de la provincia de Buenos Aires”.

Con este convenio, el Municipio de Malvinas Argentinas reafirma su compromiso de generar oportunidades de formación y desarrollo para los vecinos, consolidando a Malvinas Argentinas como un distrito que apuesta a la innovación, la cultura y el trabajo articulado con instituciones de prestigio.