Campaña de vacunación en Tigre: el equipo de salud realizó una jornada en Troncos del Talar

La actividad destinada a los adultos se realizó en el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad, sobre la calle Necochea. Se aplicaron dosis obligatorias de calendario y antigripales. El Municipio cuenta con un total de 24 vacunatorios distribuidos en todo el territorio.

En Troncos del Talar, el Municipio de Tigre realizó una nueva jornada en el marco de la campaña de vacunación territorial. La iniciativa estuvo destinada a adultos con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades.

El encuentro se llevó adelante en el Centro de Jubilados y Pensionados Troncos del Talar, donde los especialistas aplicaron dosis de calendario y antigripales.

Como parte de su propuesta sanitaria, la comuna cuenta con el Vacunatorio Móvil que recorre diferentes puntos de la ciudad, con especialistas disponibles para reforzar el esquema de inmunización.

Por otro lado, los vecinos y vecinas tienen a disposición 24 vacunatorios: 23 se encuentran en los Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) y el restante en el Hospital Materno Infantil.