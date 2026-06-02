En su primer año, el programa “1000 Días” acompañó a más de 700 madres en el cuidado de su embarazo

El programa brinda acompañamiento integral a mujeres embarazadas y niños hasta los dos años, y busca reducir la prematurez y la mortalidad materno-infantil. El 86% de las madres que participaron tuvieron sus partos a término.

El Municipio de San Isidro celebró esta mañana el primer aniversario del Programa Mil Días, una iniciativa estratégica dependiente de la Secretaría de Salud Pública, diseñada para garantizar el acceso al sistema de salud de mujeres embarazadas y niños hasta los dos años de edad, especialmente aquellos que no tienen acceso a controles médicos. Este programa busca reducir la prematurez y la morbimortalidad materno-infantil, promoviendo una atención integral, mediante seguimiento personalizado, operativos móviles en los barrios y acciones de promoción de la salud.

“El proyecto demuestra que el acompañamiento temprano, la mirada humana y la articulación en red salvan vidas y transforman historias. Queremos acompañar a los vecinos en todas las etapas de su vida, y le damos suma importancia a los primeros años”, destacó el intendente Ramón Lanús.

Desde que inició el programa, el equipo de Salud del Municipio acompañó a más de 700 madres en su embarazo, tanto en la etapa prenatal como posterior, con el cuidado pediátrico de los recién nacidos. Actualmente, el plan continúa acompañando a unas 215 madres con seguimiento personalizado según nivel de riesgo y 160 bebés. El programa tiene una adherencia del 94%, lo que significa que de las mamás que ingresan, la gran mayoría se mantiene en acompañamiento. El 86% de los nacimientos fue a término, lo que muestra la efectividad del acompañamiento prenatal. El 72,2% de los bebés nacieron con un peso superior a 2,500 kg.

Durante este primer año, se realizaron 44 operativos y 12 encuentros de apoyo a la crianza. A través del camión sanitario, se ofrecen controles de obstetricia, pediatría, ecografías, laboratorio, vacunación, odontología, nutrición y puericultura, facilitando el acceso a la atención médica cerca del lugar donde viven las familias.

El acto de esta mañana tuvo lugar en el Museo Beccar Varela, y además del intendente, contó con la presencia de Maritchu Seitún, psicóloga especializada en orientación a padres; secretarios y equipos y referentes de las áreas municipales con las que el programa artícula diariamente.

El Programa Mil Días cuenta con una línea de contacto exclusiva por WhatsApp: 11-3916-9340, donde las embarazadas del distrito pueden recibir información, orientación y apoyo.