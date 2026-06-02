Vicente López renueva por completo el polideportivo de Villa Martelli para beneficiar a más de 1.000 vecinos 

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, recorrió el inicio de las obras que permitirán dejar a nuevo el CEMINA de Villa Martelli, un polideportivo clave para los vecinos de la zona oeste del municipio que será renovado luego de más de 30 años sin intervenciones de esta magnitud.

La jefa comunal supervisó el comienzo de los trabajos que se llevarán adelante en el espacio: “Estamos en obra, remodelando y haciendo por completo a nuevo los polideportivos más importantes de Vicente López. Este barrio cuenta con una pileta de natación a la que asisten más de mil vecinos de Villa Martelli, y en la que hace muchos años que no se hacían reformas estructurales, mejoras y modernización”.

Y destacó: “Villa Martelli va a tener un polideportivo a la altura de los mejores centros deportivos del país.”

La obra contempla la renovación completa de los vestuarios, los ingresos y sus respectivos controles, el hall de acceso, la fachada, los cerramientos y las redes de electricidad, gas y agua del edificio, con el objetivo de modernizar las instalaciones y mejorar su funcionamiento.

Además, a partir de un relevamiento realizado por el municipio que mostró que el 70% de quienes asisten al polideportivo son mujeres, se reorganizarán los vestuarios para brindar mayor comodidad y accesibilidad a los usuarios. También se incorporará un espacio para cambiar a los niños y se mejorarán las áreas de espera destinadas a las familias que acompañan a sus hijos a las distintas actividades.

Las obras para dejar a nuevo el CEMINA beneficiarán a más de 1.000 vecinos que concurren regularmente. Mientras duren los trabajos, podrán continuar realizando sus actividades en las sedes de Florida Oeste y Villa Adelina.

Esta iniciativa forma parte del plan de mejora de la infraestructura deportiva que constantemente lleva adelante el municipio en los distintos barrios del partido para garantizar espacios más modernos, seguros y accesibles para todos los vecinos.

En ese sentido, Vicente López fue elegida Ciudad Americana del Deporte 2026, una distinción entregada por ACES a las ciudades que tienen al deporte como prioridad de gestión y que garantizan su acceso a todos sus ciudadanos.

“Ese reconocimiento nos impulsó a seguir desafiando nuestra política pública de cara al deporte, al entretenimiento, a la vida sana, no solo en el corredor del río y del Paseo de la Costa, sino a ambos lados de la Panamericana, en los centros deportivos que tenemos en cada uno de los barrios de Vicente López”, concluyó Soledad Martinez.