Los vecinos de El Zorzal vibraron con la celebración del 15° aniversario de su Polideportivo
El Municipio de Tigre organizó el festejo para toda la comunidad del barrio de la localidad de General Pacheco. Se realizaron diversas actividades como voley, bailes, juegos infantiles y el corte de una torta.
El Polideportivo El Zorzal, de General Pacheco, festejó su cumpleaños N° 15 en comunidad. Durante la jornada de celebración, los presentes disfrutaron de baile, música, voley, natación, juegos infantiles, entre otras actividades recreativas.
“Es un momento hermoso y muy emocionante, que lo estamos compartiendo con mucha alegría junto a nuestros vecinos y vecinas. Para el intendente Julio Zamora y todo su equipo es muy importante sostener estas políticas que integran y hacen comunidad. Por eso en Tigre seguimos creciendo en materia deportiva con el polideportivo N° 19, la pista de atletismo, entre otras propuestas nuevas”, manifestó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.
Las autoridades locales recorrieron el establecimiento y dialogaron con la comunidad para saber sobre las necesidades del polideportivo. Luego, descubrieron una placa alusiva a la fecha y plantaron un Lapacho, símbolo del crecimiento de la ciudad. Finalmente se cantó el feliz cumpleaños y se cortó una torta.
La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, sostuvo: “Estamos muy felices de celebrar junto a la comunidad un nuevo aniversario de nuestro polideportivo. A pesar del frío, hubo una gran convocatoria que refleja el compromiso y el sentido de pertenencia que genera este espacio. Hoy pudimos mostrar todo el trabajo que se realiza diariamente y reafirmar las políticas que impulsamos desde el Municipio para que cada vecino y vecina tenga acceso al deporte, la recreación y el encuentro”.