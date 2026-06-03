En el Día de la Formación Profesional…

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

En el día de hoy, el senador, vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores, intendente en uso de licencia y Vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje LATAM UNESCO, comentó lo siguiente en su red social X: “Hoy conmemoramos el Día de la Formación Profesional. En 1999 creamos la Escuela Municipal convencidos de que la educación y el trabajo son el camino para generar más oportunidades para nuestros vecinos. Seguimos apostando a la capacitación como herramienta de crecimiento”.

Por eso, agradezco al senador Mario Alberto Ishii por su reconocimiento.