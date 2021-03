Gustavo Posse: “Vamos a ratificar los protocolos para que la actividad económica no se frene”

El intendente de San Isidro se refirió a las medidas que anunció la Provincia de Buenos Aires ante la segunda ola de Covid-19.

“Vamos a ratificar cada uno de los protocolos que rigen las actividades económicas y recreativas que fuimos habilitando”, anunció el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Y remarcó: “El camino es seguir apelando a la responsabilidad de cada uno, para que lo que no se frene la economía y al mismo tiempo no se ponga en riesgo la salud.”

En San Isidro las actividades económicas y recreativas están casi en un ciento por ciento habilitadas con protocolos de bioseguridad. El municipio fue pionero en la salida gradual del aislamiento que la Nación estableció en marzo de 2020, para permitir el retorno del comercio, la industria y las profesiones, los deportes y las actividades recreativas. Al mismo tiempo, con su sistema público de salud completamente municipal, inició una campaña en vía pública, medios de comunicación y en redes sociales, que tuvo como objetivo concientizar a los vecinos respecto de la importancia de cumplir con las normas de prevención del Covid.

“Tenemos que seguir por esa línea de apelar a la responsabilidad de cada uno, para que no haya desbordes sociales que pongan en riesgo la salud de todos y la economía”, afirmó Posse.

Editor: Claudio Omar Antunovich

