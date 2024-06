Programa “Decidí Tu Vocación” para jóvenes que buscan una profesión

El intendente Julio Zamora acompañó la propuesta que orienta a vecinos y vecinas en su elección académica y laboral. El encuentro tuvo lugar en el Centro Universitario Tigre (CUT) y contó con charlas sobre las carreras que se brindan en el establecimiento educativo local y con un panel de profesionales que compartieron sus experiencias.

En el Centro Universitario Tigre (CUT), el intendente Julio Zamora acompañó un nuevo encuentro del programa “Decidí Tu Vocación”, que tiene como fin orientar a jóvenes en los ámbitos universitarios, terciarios y laborales. La propuesta del Municipio consistió de cuatro jornadas, con la presencia de 90 vecinos y vecinas que participaron de diferentes actividades donde se brindaron herramientas para la elección de su profesión.

“Este es un programa de orientación vocacional que brindamos junto a distintos profesionales que contaron sus vivencias, cómo eligieron su carrera y las dificultades que tuvieron. También se respondieron preguntas de las y los jóvenes que van a comenzar la universidad. Lo que pretendemos es evitar frustraciones y que la decisión sea la que sienten como su proyecto educativo”, afirmó el jefe comunal.

En el transcurso de la actividad, se presentó un panel de profesionales quienes compartieron sus experiencias académicas y de trabajo. El mismo estuvo compuesto por Julio Zamora, quien explicó su trayectoria de cursada como abogado y sus vivencias como trabajador ferroviario. Completaron la exposición: un gasista y plomero, una enfermera, una profesora de educación física y un ingeniero.

El subsecretario de Educación, Renso Heredia, afirmó: “Hicimos otro encuentro más, en este caso con un panel de profesionales con la idea de que cuenten sus experiencias académica y profesional. Además, los chicos y chicas que participaron hicieron una actividad previa donde se analizaron conceptos muy importantes para definir un proyecto de vida como vocación, intereses y aptitudes. Este fue el cuarto encuentro, abierto a toda la comunidad”.

Los presentes se informaron sobre las carreras universitarias que se brindan en el CUT. Además, participaron de una actividad grupal para reflexionar sobre su elección de carrera. El encuentro concluyó con el intercambio de ideas y el despeje de inquietudes de los vecinos y vecinas.

Morena Verón, vecina que participó de la actividad, dijo: “Esto me sirvió para reflexionar sobre qué quiero estudiar el día de mañana. Venía un poco indecisa y me ayudó a decidirme. Escuché a los profesionales que ya tienen una carrera, lo que me hizo pensar que no es tan estricta la idea de que uno termina el secundario e inicia la universidad, sino que hay un proceso difícil pero que se puede cumplir”.

