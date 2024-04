La oposición desde el Concejo Deliberante

Concejales de Tigre piden reforma de la ley de Salud Mental. Rechazan el aumento de Kicillof. Buscan cambiar el nombre Kirchner en un túnel de Tigre.

(*) Concejales de Tigre piden reforma de la ley de Salud Mental

Desde el bloque de Juntos por el Cambio de Tigre, están impulsando la reforma de La Ley Nacional de Salud Mental N26657. En Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Las problemáticas más frecuentes son los trastornos de ansiedad, los problemas por consumo de sustancias y la depresión.

Según indicaron desde el bloque la ley actual no garantiza el derecho a recibir atención integral y la internación involuntaria. El procedimiento de internación voluntario es burocrático y poco ágil.

La concejal Sofía Bravo, impulsora de esta petición, afirma que la ley vigente es ineficaz, y que es necesario que haga especial hincapié en nuevas adicciones, como por ejemplo las que surgen del juego online, abordándolas de manera integral brindando apoyo a sus familias y al entorno que los rodea. Asimismo, resalta que es de suma importancia que la nueva ley prevea la internación involuntaria y contemple la reinserción social y laboral de los pacientes.

Por su parte la Concejal Ximena Pereyra, menciona también la necesidad de concientizar a la sociedad sobre las nuevas adicciones, como las apuestas online y la ludopatía. Una situación creciente que se da sobre todo en los jóvenes y adolescentes y que compromete al entorno familiar.

“Cada día que pasa se siguen destruyendo vidas y familias enteras” Concluyó “Necesitamos la LEY DE SALUD MENTAL YA” enfatizó Sofía Bravo.

Desde el bloque están impulsando también un link donde los vecinos pueden firmar para apoyar el pedido de una reforma de la ley de salud mental, herramienta fundamental para fortalecer esta causa urgente de miles de familias.

https://www.change.org/p/necesitamos-reformar-la-ley-de-salud-mental-ya

(*) Rechazan el aumento de Kicillof

Los bloques opositores de Tigre avanzaron en la articulación de iniciativas conjuntas y lograron que el Concejo Deliberante apruebe el rechazo a los aumentos de los impuestos inmobiliarios y automotor que impulsó la gestión de Axel Kicillof en ARBA.

“Kicillof aumenta impuestos sin recortar absolutamente ningún gasto de la política. En Tigre el repudio al aumento de impuestos provinciales es generalizado, dijo Segundo Cernadas, concejal del PRO y líder de Juntos.

Desde La Libertad Avanza sostuvieron que “este proyecto, que aprobamos por mayoría, no hace más que defender los intereses de los vecinos al mismo tiempo que otorga una herramienta fundamental para que el Ejecutivo municipal tome la posta y pueda defender a los mismos ante los abusos de la provincia” sostuvo Diego Avancini.

En Tigre casi 80.000 vecinos firmaron un pedido en la plataforma change.com para solicitar la marcha atrás del aumento y la vuelta de los descuentos por boleta electrónica y pago en término. Ese petitorio motivó la presentación de la concejal Sofía Bravo y la articulación conjunta entre Juntos y LLA para rechazar la iniciativa del gobernador Axel Kicillof.

(*) Buscan cambiar el nombre Kirchner en un túnel de Tigre

La iniciativa de Juntos fue unificada con el bloque Libertario y podría aprobarse convirtiéndose en ordenanza en los próximos días.

El proyecto que ya fue presentado y se aprobó en comisiones, se debatirá en el recinto en la próxima sesión, el mismo ordena nombrar al túnel de la Estación Carupá que une los municipios de Tigre y San Fernando como “Victimas de Once” y deroga la ordenanza de 2011 que lo nominaba “Néstor Kirchner”.

“Las víctimas de Once merecen un espacio que recuerde la tragedia y repudie los efectos que produce la corrupción en la administración pública” indicó Lisandro Lanzón.

El proyecto en los considerandos hace mención de la responsabilidad probada de los funcionarios de la Secretaria de Transporte en la falta de mantenimiento de los trenes, de los mecanismos de corrupción utilizados por el entonces ministro de Planificación Federal Julio de Vido que fue condenado por la justicia a cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.

La Tragedia del Once, fue un siniestro ferroviario ocurrido en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas, de las cuales una se encontraba embarazada y 789 resultaron heridas. El choque se produjo a las 8.33, cuando el tren N° 3772 de la línea Sarmiento, identificado como “Chapa 16”, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención cuando estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once.

