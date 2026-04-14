Benavídez: Julio Zamora acompañó la apertura del Seminario de Liderazgo para Jóvenes del Rotary Internacional

En el establecimiento del Patronato de la Infancia, el intendente de Tigre acompañó el acto que dio inicio a la jornada de capacitación Rotary Youth Leadership Awards (RYLA). La gestión local declaró a la propuesta de interés municipal por su objetivo comunitario.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del acto de apertura del Seminario de Liderazgo para jóvenes organizado por el Distrito 4895 de Rotary Internacional, en el establecimiento del Patronato de la Infancia de Benavídez. Allí, se llevó adelante la propuesta RYLA 2026 destinada a más de 100 personas de entre 14 a 23 años, con el objetivo de brindar herramientas concretas para su desarrollo personal, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el compromiso comunitario.

“Vinimos a decir presente en esta actividad que permite que jóvenes con entusiasmo por el aprender se formen como líderes de la comunidad. Desde el Municipio brindamos todo el apoyo porque creemos que en la juventud se encuentra la transformación del mundo. Declaramos la iniciativa de interés municipal por su gran valor humano”, señaló el jefe comunal.

La jornada inició durante la tarde con la presentación del equipo que dictará el seminario. Luego, brindó unas palabras la gobernadora del Distrito 4895 de Rotary Internacional, Susana Espósito. El intendente Zamora saludó a los jóvenes de Tigre y dio la bienvenida a los que vinieron de la zona noroeste de la Provincia y de la Capital Federal. Al final del acto, el Municipio formalizó la entrega de un obsequio a la institución.

El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, afirmó: “Desde el Municipio acompañamos esta iniciativa de la gobernación del Rotary, donde jóvenes de distintos distritos se capacitan para ser líderes en la sociedad. La jornada está declarada de interés municipal por su contenido, con muchos talleres y actividades. Como lo dijo el intendente Julio Zamora, apostamos a la juventud, ahí está la fuerza para cambiar las cosas”.

Susana Espósito, gobernadora del Distrito 4895 de Rotary Internacional, mencionó: “Vengo acompañar la apertura del seminario, donde se aprenden habilidades blandas que es fundamental para el liderazgo. Estamos felices de que el Municipio nos acompañe, está presente desde muchos lugares aportando en la organización”.