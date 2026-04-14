Allanamiento y detenidos en Villa de Mayo por comercialización de drogas

Ocurrió durante la noche del domingo, cuando los efectivos irrumpieron en un domicilio señalado como punto de fraccionamiento de cocaína y marihuana. Tres personas fueron detenidas.

En el marco de una investigación iniciada en marzo, la policía del Municipio de Malvinas Argentinas, junto a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (Subdelegación San Miguel), llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Villa de Mayo que culminó con tres personas detenidas y el secuestro de drogas ilícitas.

El procedimiento se realizó durante la noche del domingo 12 de abril, cuando los efectivos ingresaron al domicilio identificado como centro de fraccionamiento. Para acceder, el grupo operativo forzó un portón de gran tamaño, logrando irrumpir sin alertar a quienes se encontraban en el interior.

Durante el operativo, se incautaron 63,83 gramos de cocaína, distribuidos en 72 envoltorios de nylon y una bolsa con trozos compactos. También se secuestraron 38,64 gramos de marihuana, junto a dos balanzas, un teléfono celular y $172 mil pesos en efectivo.

Como resultado del allanamiento, fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad. Un hombre de 58 años y una mujer de 49 permanecen detenidos, mientras que un tercer implicado, de 33 años, fue liberado por falta de pruebas.

La causa, caratulada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quedó a cargo del Departamento Judicial de San Martín.