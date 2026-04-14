San Isidro ya entregó más de 11 mil licencias de conducir en lo que va del año

El Municipio entregó 11.017 licencias, ya sean originales, duplicados, ampliaciones y/o reemplazos. Además, con la modernización del sistema integral, los residentes pudieron completar el trámite y retirar su licencia de conducir en el mismo día.

Desde el año pasado, el Municipio implementó un sistema de turnos prepagos que permite realizar la mayor parte del proceso de forma online y sin papeles. De esta manera, el vecino solo debe asistir a la sede para realizar las evaluaciones psicofísicas, el examen teórico y -cuando corresponda- la prueba práctica. Con este cambio, un trámite que antes podía demorar hasta 7 días (o requería pago adicional para entrega inmediata), ahora se resuelve en menos de una hora en la mayoría de los casos sin costos extra. Como resultado, se lograron entregar más de 3.000 licencias por mes en promedio.

Cabe recordar que los conductores mayores de 71 años tienen la opción de realizar las instancias administrativas del trámite (pago de la licencia, resolución de infracciones, etc.) de forma presencial y con asistencia. Además, una vez que aprueban las instancias de evaluación psicofísicas y teórica previstas, pueden renovar su licencia particular sin tener que pasar todos los años por el examen práctico de manejo.

El mes de mayor caudal de vecinos, fue enero, donde se entregaron 4.337 licencias al día, mientras que, en febrero, se otorgaron 3.586 y marzo unas 2.761, alcanzando un total de 10.684. Además, varios vecinos se acercaron a realizar duplicados, ampliaciones y reemplazos; de esta manera el Municipio logró entregar un total de 11.017 en el primer trimestre del año.

(*) Más información en https://www.sanisidro.gob.ar/tramites/licencias-de-conducir