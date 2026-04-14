Homenaje a los héroes de Malvinas en la Plaza del Folclore

La Dirección General de Acción Comunitaria José C. Paz de la Secretaría de Gobierno estuvo presente junto a la Asociación Civil Takiy Tusuy en un evento y desfile en honor a los Veteranos de Malvinas, celebrado en la Plaza del Folclore.

El encuentro contó con la participación de:

. 10 Escuelas de Danzas

. Asociaciones Civiles

. Jardines de Infantes

“Una vez más la Municipalidad de José C. Paz reafirma su compromiso permanente con las instituciones y la cultura de nuestro pueblo, acompañando cada iniciativa que honra nuestra historia y fortalece el tejido comunitario.

¡Gracias a todos los participantes por mantener viva la memoria y el orgullo de nuestra identidad!”, sostiene un comunicado oficial.