Jardín de Infantes N° 945: el Municipio entregó materiales destinados a la primera infancia

El encuentro se realizó en el establecimiento educativo de Don Torcuato, en el marco de la iniciativa “Vení y Juguemos Juntos”. Estuvo presente la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien conversó con las directivas del espacio y se interiorizó en las necesidades de la comunidad.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó la entrega de materiales de primera infancia en el Jardín N° 945 de Don Torcuato. La actividad se ejecutó en el marco del programa municipal “Redes para el Cuidado de la Primera Infancia”.

“El juego es un motor importante en el aprendizaje, esto favorece el desarrollo de los niños y niñas. No alcanza solo con que el chico haga actividades lúdicas en la escuela, sino que también debe hacerlo fuera del establecimiento. Para eso realizamos talleres destinados a la comunidad educativa y sus familias”, destacó Gisela Zamora.

La iniciativa “Vení y Juguemos Juntos” tiene como objetivo contribuir en el fortalecimiento de la comunidad que se encuentra transitando la primera etapa de vida. En este marco, el Gobierno distrital equipa a jardines y centros educativos para que puedan realizar de mejor manera sus actividades.

Además, profesionales del área de infancias ejecutan talleres y capacitaciones para el desarrollo de redes comunitarias que acompañan a la primera infancia y sus familias.