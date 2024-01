Pesar en el periodismo local por la temprana muerte del colega Pedro Birro

El periodista perdió la vida este viernes por la tarde en el Hospital Duhau. En la primera semana del año, Birro fue atropellado por una camioneta cuando salía de su domicilio y tuvo que ser internado en estado crítico en el Hospital Mercante. Luego fue trasladado al Duhau donde falleció.

Desarrollaba tareas en el Periódico: “Noroeste del Conurbano bonaerense”, en su sitio web e impreso, además de participar en programas de radio e intensamente en todas las redes sociales. También era sociólogo.

Tuvo un accidente hace 20 días y no pudo superar las secuelas del mismo. Falleció el viernes.

Desde varios sectores locales se expresaron al respecto:

(*) El intendente de José C. Paz Mario Alberto Ishii afirmó: “Tengo una profunda tristeza por el fallecimiento de Pedro Birro, un gran profesional que me acompañó durante muchos años. Su pérdida dejará un vacío en el periodismo de la región. Un abrazo a su familia y seres queridos en este momento tan difícil”.

(*) El senador Luis Omar Vivona (vicepresidente 1º del Senado de la Provincia de Buenos Aires), expresó: “Con mucha tristeza recibí la noticia de la partida de Pedro Birro, un reconocido periodista con años de experiencia.

En la época de General Sarmiento estuvo acompañando la división del partido, donde entrevistó y acompañó a quienes llevaban adelante ese proyecto.

La vida nos continuó encontrando en varias circunstancias para compartir momentos históricos para el distrito y la región, siempre con profesionalismo y vocación.

A su familia, amigos y colegas les envío mi más cálido abrazo en el recuerdo de un profesional que dejó su marca en el periodismo local”.

(*) Pablo Mansilla, secretario de gobierno de José C. Paz dijo: “Una triste noticia, la de tu partida querido compañero Pedro, de tantos, tantos años… Mi abrazo al cielo, y mi acompañamiento a toda tu familia”.

(*) Hugo Gerardo Moure, recordó: “Parece ayer cuando yo estaba en la Secretaria de Comunicaciones en Prensa y Pedro vivía con su madre en José C Paz y me comentaba sus sueños periodísticos. Luego de largas charlas y desarrollos periodísticos profundizaba su lucha con su vocación para comenzar a desarrollarla. Fueron años donde otro compañero junto a él (que no recuerdo su nombre) fue el pilar de Pedro. Llegó el año 1983 y él comenzó a crecer y tener injerencia en el orden político del ex General Sarmiento, luego en Malvinas, José C. Paz, San Miguel y otros distritos, también tránsito por los pasillos de radiodifusión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dónde emitió programas, entre otras actividades que le permitió cumplir con sus sueños, que comenzaron en la década del setenta.

Hoy Pedro se encontrará con Hugo Miño y con Claudio Paleta Keny, entre otros colegas que hicieron historia periodística en toda la región.

(*) Su amigo Pedro Cigliuti, destacó: “Lo siento mucho. Un gran tipo con el que cruzábamos opiniones por la red social y alguna que otra vez por mensaje. Abrazo enorme querido lio”.

(*) Su amiga Kary Agüero, sostuvo: “Mis condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos en este momento difícil. Su dedicación y pasión por la información han dejado una huella imborrable. Descansa en paz Pedro Birro”.

(*) El colega Luis Melillo, sostuvo: “Amarga noticia para el periodismo regional. A sus 74 años murió Pedro Birro histórico periodista de la región, sucedió mientras se recuperaba de un insólito accidente.

Venía ejerciendo esta profesión desde la época del viejo General Sarmiento.

En lo personal no fuimos amigos pero supimos cultivar una relación de mutuo afecto y respeto. Coincidimos en muchos aspectos en lo político y en el tipo de periodismo que nos gustaba realizar y muchas cosas más.

Se va a extrañar su estilo sarcástico e irreverente. Seguramente que en el cielo ya estará preocupándose por los más desfavorecidos y pronto será su voz. Descansá en paz querido colega. Te vamos a extrañar.

