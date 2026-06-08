Se redujo más de un 35% los reclamos por alumbrado público en lo que va del año

Durante los primeros cinco meses de 2026, San Isidro gestionó 15.100 consultas, unas 900 menos que en el mismo período del año pasado, cuando se registraron 16.000. Entre los rubros con mayor descenso se destacó el alumbrado público.

En lo que va de 2026, las consultas realizadas a través del Centro de Atención al Vecino (147), que funciona las 24 horas durante todo el año, disminuyeron más de un 5% respecto del mismo período de 2025. Entre las principales bajas se destacan los reclamos vinculados al alumbrado público (-35%), el arbolado urbano (-30%) y la higiene urbana, incluido el servicio de CLIBA (-21%).

Las consultas vinculadas al tránsito registraron un aumento del 55%, impulsado por la incorporación al Centro de Atención al Vecino de los trámites relacionados con el sistema de estacionamiento medido, a través de la aplicación San Isidro Estaciona, y las solicitudes de grúas para remover vehículos mal estacionados o abandonados.

Vale recordar que en situaciones de catástrofes o emergencias ambientales, el Centro deriva inmediatamente a los canales especializados:

– Defensa Civil: 4512-3103

– Bomberos: 4747-2222

– Patrulla Municipal / Centro de Operaciones (COM): 4512-3333 (atención 24 horas)

– Emergencias Médicas: 4512-3107

Además, las denuncias de seguridad se canalizan directamente al Centro de Operaciones Municipal (COM) o al programa Ojos en Alerta (vía WhatsApp), mientras que las consultas de salud se atienden a través del Centro de Atención Telefónica al 4707-1900.

El servicio centraliza la mayoría de las gestiones municipales. San Isidro se destaca como uno de los pocos distritos bonaerenses con un sistema de atención telefónica centralizado y unificado.