Programa “Carolina”, el taller del Municipio que continúa recorriendo escuelas trabajando en la prevención de la violencia en el noviazgo adolescente

El Gobierno local llevó adelante una nueva capacitación que contribuye a la construcción de vínculos saludables en la Escuela Secundaria N°15 de General Pacheco. Durante el encuentro, los estudiantes trabajaron en herramientas para detectar situaciones de violencia en el noviazgo y reflexionar sobre como construir relaciones basadas en la confianza y el respeto.

El Municipio de Tigre llevó a cabo un nuevo encuentro del Programa “Carolina”, que tiene como finalidad brindar herramientas para prevenir la violencia en el noviazgo adolescente a través del respeto y la construcción de vínculos sanos. En esta ocasión, el encuentro se llevó a cabo en la Escuela Secundaria N°15 de General Pacheco.

Durante el encuentro, los presentes realizaron diversas actividades como un mural participativo, el escuchadero, el teléfono descompuesto, una trivia y la posta de Nuevas Masculinidades. En el espacio de escuchadero se reprodujeron audios que simulaban situaciones de violencia en los noviazgos, promoviendo la identificación de señales de alerta y la reflexión sobre los vínculos.

A su vez, la posta de Nuevas Masculinidades invitó a los varones a reflexionar sobre las relaciones entre pares y con otros géneros, así como sobre los modelos de masculinidad que atraviesan sus vínculos afectivos y amorosos.

Además de realizarse en establecimientos educativos, estas capacitaciones del Gobierno local se ofrecen a personas en situaciones de violencia por razones de género. El fin es construir una comunidad más inclusiva e igualitaria.

Si deseas que este taller llegue a algún centro educativo de Tigre, comunicate por WhatsApp al 11 2747-4714.

Para más información, comunicarse al 5280-0410, vía Facebook e Instagram @mujeresgenerosinfanciastigre y Twitter @genero_tigre.