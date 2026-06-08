Los jardines municipales de Tigre recibieron elementos destinados reforzar el aprendizaje de la primera infancia 

Fue durante una recorrida de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, por los establecimientos ubicados en Don Torcuato y Tigre centro, en el marco del Día de la Maestra Jardinera. Allí, reafirmó el compromiso del Gobierno local con las docentes en un contexto nacional complejo.

Todos los 28 de marzo se celebra el Día de la Maestra Jardinera. En este contexto, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, recorrió los jardines municipales, donde dialogó con el equipo docente y entregó elementos para las primeras infancias.

“Visitamos los espacios situados en Don Torcuato y Tigre centro. Allí, ratificamos el compromiso de la comuna con la educación pública de calidad y realizamos una escucha activa sobre la actualidad en cada uno de los establecimientos”, destacó la secretaria.

El Día de la Maestra Jardinera es un homenaje a Rosario Vera Peñaloza, educadora que fundó el primer jardín de infantes del país. Falleció el 28 de mayo de 1950.

El Gobierno comunal cuenta con dos jardines municipales: en Tigre centro, situado en la calle Sáenz Peña 785 y el restante en Don Torcuato, ubicado en Padre Berruete 2522.